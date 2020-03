Donjons & Dragons – Guide pour les jeunes lecteurs aux éditions 404

Monstres & créatures et Armes & guerriers sont deux guides, pour les jeunes lecteurs, qui invitent à plonger au cœur de Donjons & Dragons. Deux livres parus en février 2020, aux éditions 404, qui proposent de redécouvrir l’univers magique et légendaire du mythique jeu de rôle.

Les monstres sont effrayants et les créatures peuvent être mignonnes. Ensemble, ils rendent les histoires, plus captivantes, plus intéressantes et plus dangereuses. Le guide permet ainsi de découvrir les êtres les plus célèbres ou terrifiants, de cet univers fantastique. Un guide pour connaître les caractéristiques, les repères et les pouvoirs de monstres et créatures, qui aideront à comprendre comment les combattre, entre autres.

Le deuxième livre aide à répondre à deux questions essentielles, qui l’on est et ce que l’on fait. Un guide à travers les races, les classes de combattants et d’aventuriers, qui peuplent le monde fantastique de Donjons & Dragons. Il y a aussi à découvrir un vaste éventail d’armes, armures et autres outils, pour combattre et partir à l’aventure, dans les meilleures conditions possibles et faire en sorte d’avoir un avatar unique.

Les deux guides sont bien pensés, avec un sommaire qui permet de présenter toutes les parties à découvrir, ainsi qu’une introduction, qui permet de comprendre et bien entrer dans la matière, dans cet univers fantastique et captivant. Une plongée dans ce jeu mythique de rôle, pour découvrir les monstres et créatures, mais aussi les armes et les guerriers, pour devenir un parfait aventurier de ce monde pour pouvoir y progresser plus facilement. Deux livres qui révèlent bien des secrets, pour les jeunes lecteurs, qui vont facilement se laisser entrainer dans cet univers magique et légendaire, afin de préparer au mieux la future aventure. Des nombreuses illustrations sont plaisantes à retrouver, permettant de plonger toujours plus dans ce bel et fascinant univers.

