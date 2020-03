Tout savoir sur les attestations de déplacement pendant le confinement

Oui, cette attestation est obligatoire pour tous vos déplacements. Elle permet à chacun, même piéton, d’attester de la nature de son déplacement, son but et sa destination.

Dès que vous effectuez une sortie. Le formulaire propose des cases à cocher pour les raisons professionnelles / faire ses courses / santé / motif familial tel qu’assistance aux personnes vulnérables et garde d’enfants / déplacements rapides et de proximité (activités sportives, balade du chien…)

Elle est disponible et téléchargeable sur le site du Ministère de L’intérieur.

Vous également cliquer ici => attestation_de_deplacement_derogatoire

Pas de panique ! Vous pouvez rédiger cette attestation à la main en vous référant au modèle officiel.

Qui doit présenter l’attestation ?

Tout le monde à l’exception des personnels de santé et de la presse, et uniquement sur présentation de leurs cartes professionnelles

Mon patron peut-il me rédiger une attestation ?

Si vous ne pouvez faire de télétravail, votre employeur peut rédiger une attestation non datée à utiliser pendant la période du confinement. Cette attestation doit toutefois mentionner votre emploi et votre mode de déplacement.

Votre employeur peut également télécharger et remplir le justificatif_de_deplacement_professionnel

Ai-je besoin de plusieurs attestations ?

Oui. Chaque jour si vous devez vous déplacer plusieurs fois. L’attestation doit indiquer la date du jour, être signée, et mentionner le motif du déplacement, ainsi que le moyen de transport utilisé. De plus, il est possible que vous ayez besoin de plusieurs attestations sur le même jour en raison du motif de votre déplacement ; exemples : une pour effectuer vos courses, une autre pour promener Mirza…

Dois-je obligatoirement avoir une version papier sur moi ?

Oui. En cas de contrôle, il n’est pas possible de présenter une attestation téléchargée sur votre smartphone aux forces de l’ordre. Ce document doit OBLIGATOIREMENT être présenté en format papier (imprimé ou manuscrit)

Quels sont les sanctions si je n’ai pas cette attestation ?

Dans un premier temps, l’amende est de 38 euros en cas de non-présentation du document. Très prochainement, elle sera portée à 135 euros !

Pendant quelle durée vais-je devoir présenter une attestation ?

Pendant toute la durée de confinement et jusqu’à nouvel ordre. Il faut compter 15 jours voire 3 semaines en fonction de l’évolution de l’épidémie dans notre pays.