Une collection de vêtements de poupée en plastique recyclé des déchets de la mer

La marque JouéClub s’engage un peu plus dans l’écologie, en proposant, cette année, une nouvelle collection de vêtements de poupée fabriquée à partir de bouteilles plastiques récupérées dans les mers et océans.

Voilà déjà cinq années que la marque JouéClub s’est engagée dans une démarche éco-responsable, notamment en fabricant certains de ses jeux et jouets en Europe et en France. Cette année, en partenariat avec One World, One Future, la marque de jouets va encore plus loin en présentant une gamme de vêtements de poupée en plastique recyclé des bouteilles récupérées dans les océans.

Une nouvelle étape est franchie, pour JouéClub, qui propose donc une collection exclusive de vêtements pour poupées, à partir de déchets plastiques récupérés dans les mers et océans, contribuant ainsi en faveur de l’écologie, pour l’avenir des prochaines générations, mais aussi pour sensibiliser les jeunes parents et les enfants.

La collection se compose de plusieurs modèles, plutôt plaisants et tendance, mais aussi de différentes tailles, afin d’habiller toutes les poupées des enfants. Les bambins vont pouvoir habiller leurs poupons, reproduire ces gestes du quotidien, entre soin et tendresse, avec l’aide de la belle collection qui présente des leggins, des jupes et des sweats de styles différents, afin de plaire à tous. Des scratchs et des élastiques simplifient les gestes des enfants, pour vêtir les poupées. Les vêtements sont fabriqués en Europe, en Espagne, limitant, là aussi, l’emprunte carbone.

A savoir, les fibres des tissus sont donc à 100% issues du recyclage des déchets plastiques, récupéré dans les océans, mais il y a aussi le carton de l’emballage qui est fabriqué à partie de canne à sucre, donc totalement biodégradable, le cintre et le sac plastique de l’emballage sont en plastique recyclé, eux aussi, et recyclable.

JouéClub, forte de cet engagement éco-responsable, va donc plus loin cette année, en proposant aux enfants, une jolie gamme de vêtements de poupée en plastique recyclé des déchets des océans et des mers. Une collection colorée, tendance et douce, invitant les enfants à découvrir et reproduire les gestes de soins et de tendresses autour de bébé, en les habillant de manière responsable et sensible.

La marque JouéClub et sa collection de vêtements de poupée en plastique recyclé des déchets de la mer sont à retrouver par là !