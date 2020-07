Premières vacances avec bébé : Équipement pour faciliter le séjour

Les premières vacances avec bébé se résument par de la joie et de l’excitation. Mais aussi par beaucoup d’appréhension. La peur d’oublier quelque chose, qu’il soit perdu loin de chez lui ou qu’il refuse de dormir ailleurs que dans sa chambre. Voilà pourquoi nous avions envie de vous donner quelques astuces pour vous équiper de l’essentiel, afin que bébé se sente (presque) comme chez lui !

Occuper bébé sur la route des vacances

Ah, le trajet en voiture… Toute une histoire !

En parlant d’histoire, nous vous conseillons de télécharger un podcast qu’ils vont adorer, à savoir “Encore une histoire” produit par Benjamin Muller (La maison des Maternelles). Les enfants à partir de 2 ans vont découvrir les aventures de Tomy ou encore la série “Les vacances extraordinaires”. Les adultes qui possèdent une âme d’enfant vont apprécier également. Le podcast est gratuit, il vous suffira de télécharger une application dédiée aux podcasts sur votre téléphone portable.

Et pour les plus petits, la création d’une playlist personnalisée avec ses chansons préférées suffira à les calmer quelques instants. En plus, vous pourrez aussi chanter avec eux. Cela rendra le trajet en voiture bien plus amusant pour tout le monde. Succès garanti !

Nous vous conseillons quand même de prévoir quelques jeux/jouets durant les longs trajets. Il est préférable qu’ils soient de petite taille pour qu’ils puissent les tenir facilement. Ensuite, il suffira de choisir quelque chose qui l’amuse : objets sonores, cubes plastiques, jouets d’éveil, figurines, livres, etc.

Notre choix : Erwan le Mini Van de chez V-TECH qui est de toute petite taille et chante de sa voix sympathique sur le thème du voyage justement.

Bien sûr, les pauses répétées et la patience s’imposent !

L’arrivée sur place : Prêts pour l’installation

Ça y est, nous sommes arrivés sur notre lieu de vacances. Il faut maintenant prendre le temps de faire le tour du propriétaire, rire et chanter de pièces en pièces pour que notre bouille d’amour se sente bien. S’il sent que tout va bien pour nous, tout ira bien pour lui.

Comment lui créer un terrain de jeu bien à lui ?

Ce n’est pas toujours facile, surtout lorsque l’espace est réduit (caravane, mobil-home, etc.) mais pas impossible ! Les enfants aiment jouer par terre, quel que soit le lieu en question. Une fois installé, il suffira de lui donner ses jouets préférés. Nous avons fait une sélection de jouets susceptibles de plaire à tous les enfants, à savoir :

Quelques figurines de ses animaux préférés

Livres musicaux



Des jouets éducatifs



Un jeu musical (pas plus, pour la santé des parents)



Il est évident que vous seul savez ce qu’aime votre enfant en matière de jeux, mais nous avions envie de vous donner quelques idées sympathiques.

Les figurines d’animaux chez Papo

Les figurines ont toujours beaucoup de succès auprès des filles et des garçons. Les enfants aiment les faire vivre et les transporter partout avec eux. À la rédaction, nous apprécions tout particulièrement les figurines Papo qui sont justement pensées pour amuser les tout petits. Et le choix est dingue ! Récemment, la marque a sorti une collection d’animaux de la savane (collection La Vie Sauvage). Les enfants raffolent des animaux sous toutes leurs formes. Au programme, un coffret Papo Sauvage doté d’un décor dans lequel le petit pourra faire vivre ses animaux préférés : girafe, ours, panthère, rhinocéros, lion et bien d’autres.

Livres musicaux ou son livre préféré

Les livres musicaux rencontrent toujours beaucoup de succès auprès des enfants. Ils aiment appuyer sur les petites puces pour découvrir toutes sortes de mélodies.

Les Éditions Gallimard Jeunesse en proposent beaucoup, ils sont extrêmement réputés dans ce domaine. Parmi les numéros que nous préférons, il y a “Mes berceuses Jazz” qui participe à calmer le petit, idéal avant d’aller au dodo. Ou une version plus rock pour la journée, avec “Rock’n’roll baby” !

Et s’il aime que vous lui racontiez des histoires avant de dormir, n’oubliez pas son livre préféré. Notre coup de cœur récent : “Petit Pois Carotte” aux Éditions Gallimard Jeunesse. Une histoire sur la différence et l’amitié, au travers de Jean-François et Charlotte, un petit pois et une carotte.

Quelques jouets ludiques, faciles à transporter, type Montessori

L’avantage avec les jouets éducatifs, c’est qu’ils sont multifonctions. L’enfant pourra les dévisser, les emboîter et les empiler encore et encore. Il en existe énormément, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel.

Un jeu musical

Les jeux musicaux plaisent beaucoup aux petits à partir de 9 mois. Il en existe tellement, difficile de choisir parfois. Notre choix (simple et efficace) : Le Super Livre Enchanté Do, Ré, Mi de V-TECH que vous connaissez sûrement. Très ludique, bébé découvre plusieurs chansons, tape sur les touches du piano, se laisse porter par la mélodie.

Le dodo du soir : l’angoisse des parents !



Bon, cela va de soi : le doudou est indispensable. D’ailleurs, si vous avez fait 500 km et que vous vous rendez compte que vous l’avez oublié : demi-tour ! Plus sérieusement, c’est l’élément clé pour qu’il se sente bien dans son lit. Et en parlant de lit, il vous faudra un lit-parapluie pratique et confortable. Nous vous conseillons le modèle Aeromoov qui se déplie en deux temps trois mouvements.

Voici quelques astuces qui nous l’espérons pourront vous aider :

Apporter l’une de vos chemises de nuit déjà portée afin que bébé soit rassuré par l’odeur. Penser à apporter une veilleuse ou une lumière réconfortante.

La veilleuse Ollie la chouette de Tommee Tippee

Notre choix : la veilleuse Ollie la chouette de Tommee Tippee, qui en plus de rassurer le bébé fait également office de peluche. Un deux en un très pratique, surtout lorsqu’on part en vacances.

La veilleuse est facile à utiliser. Les bébés autour de l’âge de 1 an pourront s’en servir facilement, grâce aux boutons intégrés dans les bras et pieds de la peluche. Le petit sera rassuré par les 4 types de sons présents, à savoir : les battements de cœur, un bruit blanc, le bruit reposant de l’eau qui tombe, ainsi qu’une douce mélodie du type berceuse de Brahms.

Gros plus pour cette veilleuse, l’option CrySensor qui écoute bébé dormir et réagit instantanément s’il se met à pleurer, en émettant une musique réconfortante. Bébé n’aura aucun mal à l’adopter. Sa bouille est à croquer, il est doux, et une lumière est émise depuis son petit ventre arrondi. Il est facile à transporter et peut s’accrocher un peu partout, grâce à son anneau de suspension en Velcro sécurisé.

Éviter de le mettre dans le noir, entrouvrez un peu les volets histoire qu’il puisse observer ce qui l’entoure.

Si bébé pleure la nuit : ne pas paniquer ! Une fois que vous êtes sûr qu’il va bien, ne pas hésiter à lui montrer que vous êtes là, juste à côté. Vous avez la possibilité de laisser la porte ouverte. Ainsi, il pourra regarder au loin et se laisser bercer par ce qu’il voit. Vous pourrez aussi diffuser de la musique type berceuse via son visio ou votre téléphone, que vous aurez posé au pas de sa porte. Et bien sûr, faire preuve de patience.

Nous espérons que ces conseils pourront vous aider à mieux appréhender les premières vacances de bébé. Attention, si cela fonctionne bien chez nous, cela ne signifie pas que ce soit le cas chez vous. D’ailleurs, n’hésitez pas à partager vos expériences, en nous donnant quelques astuces qui puissent rassurer les parents pendant le trajet, ou encore sur le lieu de vacances. Nous comptons bien nous en inspirer à notre tour !

Bonnes premières vacances avec bébé !