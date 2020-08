“Brille Brille petite étoile” aux Éditions Gallimard Jeunesse rejoint nos récents coups de cœur dans la rubrique littérature enfantine. Un livre apaisant qui va faire voyager les petits jusqu’aux pays des rêves.

Dans la collection “Mes petits livres sonores”, “Brille Brille petite étoile” se démarque par sa mise en scène douce et rassurante. Joliment illustré par Nicola Slater, nous suivons les aventures de quatre musiciens talentueux, mis en scène par d’adorables animaux. Ils décident de traverser la campagne via différents transports en commun, pour se retrouver sur le lieu de la fête. Entourés par quelques acolytes, ce moment de partage se transforme en un moment festif, rythmé par la douce mélodie de “Twinkle, twinkle, little star”.

“Brille Brille petite étoile” : Notre avis

Nous avons apprécié le format “paysage” qui va permettre au jeune lecteur de découvrir les illustrations en grand format. Elles sont douces, arrondies et colorées. Les animaux ont des bouilles attendrissantes. L’univers serein de ce livre est appréciable. Une histoire parfaite à raconter juste avant de dormir, pour que le petit se sente apaisé.

Sans oublier la musique, qui est clairement le thème principal de l’histoire. Ici, nous retrouvons le plaisir d’entendre quelques notes de la berceuse anglaise, qui correspond à “Ah ! vous dirai-je, maman” en France. La musique évolue au fur et à mesure que les pages se tournent. Les enregistrements vocaux sont de qualité. La double narration (français/anglais) va éveiller la curiosité des enfants.

Enfin, ils vont adorer chanter cette berceuse avec leurs parents juste avant le coucher. Ils n’auront qu’à appuyer sur les puces pour découvrir le son de chaque instrument. Sans oublier l’apparition d’une vraie étoile lumineuse dans le ciel sur la dernière page qui va terminer l’histoire en beauté.

Quels sont vos livres sonores préférés aux Éditions Gallimard Jeunesse ?