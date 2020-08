Liposuccion en Tunisie : Pourquoi choisir ce pays ?

Véritable lieu de villégiature, la Tunisie est en partie connue comme étant l’eldorado de la chirurgie esthétique. Faire le choix d’effectuer sa liposuccion dans ce pays, c’est faire le choix d’opter pour des prix jusqu’à deux fois inférieurs à ceux proposés en Europe tout en ayant accès un service médical qualifié et un cadre post-opératoir idéal.

Intervention esthétique populaire, la liposuccion est de plus en plus en vogue et chaque année, plus de 200 000 Français effectuent cette opération. Parmi eux, de plus en plus prennent la décision de partir en Tunisie pour se faire liposucer une partie du corps, et ce, pour plusieurs raisons :

La qualification du corps médical Tunisien dans ce domaine

Le cadre

Les prix

Liposuccion tunisie : pourquoi effectuer son intervention chirurgicale dans ce pays ?

La qualification du corps médical Tunisien dans le domaine

Le tourisme médical est le premier secteur touristique en Tunisie. Le domaine de la beauté esthétique est au centre de l’économie Tunisienne et la qualité des chirurgiens et des cliniques font de ce pays un véritable paradis pour les personnes qui souhaitent effectuer une liposuccion d’une partie de leurs corps.

Que ce soit au niveau du ventre, des jambes, des hanches ou de toute autre partie du corps, le personnel médical Tunisien est l’un des plus spécialisés au monde.

Les patients souhaitant une intervention chirurgicale esthétique recherchent avant tout un soin sécuritaire, une opération réussie. Comme en Europe, les établissements privés chirurgicaux Tunisiens répondent à des normes professionnelles établies par les instances de santé Européenne.

En plus de l’aspect qualitatif que garantissent la plupart des centres de chirurgie esthétique Tunisiens, les tarifs pratiqués sont souvent plus attrayants que ceux que vous verrez en France ou dans d’autres pays occidentaux.

Les prix pratiqués pour une liposuccion en Tunisie

En Tunisie les tarifs pour effectuer une liposuccion sont, dans 99% des cas, près de 2 fois moins chers qu’en France.

Bien évidemment, les prix varient en fonction de plusieurs facteurs dont :

La renommée de l’établissement

La zone du corps ciblée et le volume de graisse à retirer

L’emplacement du centre chirurgical

Quoi qu’il en soit, en France, il vous faudra compter entre 1500 et 3000€ pour une simple lipoaspiration des cuisses. En Tunisie, vous pouvez bénéficier d’une liposuccion complète pour près de 2000€.

Qui plus est, la sécurité sociale ne couvre pas les soins de chirurgie esthétique. Dès lors, la Tunisie semble être une destination de choix pour effectuer son intervention chirurgicale.

La solution All-Inclusive

Si la Tunisie est une solution intéressante pour les Européens qui souhaitent se faire liposucer une partie du corps, c’est notamment grâce aux formules All-Inclusive qui sont proposées.

De plus en plus d’agences de voyages proposent aux patients une organisation de celui-ci en prenant en charge toutes les étapes de leur séjour :

Billet d’avion A/R

Séjour à l’hôtel

Opération

Effectuer sa liposuccion en Tunisie

Bien que mal perçus par les chirurgiens Français, les établissements chirurgicaux Tunisiens n’ont rien à envier à ceux basés en France.

La grande majorité des établissements pratiquant la liposuccion en Tunisie disposent d’un matériel de pointe et les chirurgiens chargés d’effectuer les interventions sont des professionnels qualifiés et rodés.

Toutefois, comme pour toute prise de décision importante, veillez à bien vous renseigner sur l’établissement au sein duquel vous effectuerez votre liposuccion. Regardez les avis, obtenez l’opinion de personnes ayant effectué leur intervention dans l’établissement concerné.

Que ce soit en France ou en Tunisie, sachez qu’en cas de complications post-opératoires, la sécurité sociale et votre mutuelle prennent en charge les soins éventuels.