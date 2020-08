Morphée : Dormir paisiblement grâce au boîtier de méditation guidée

Nous sommes nombreux à souffrir de stress au quotidien, à tel point que cela nous empêche de dormir la nuit. Pourtant, un sommeil réparateur est primordial pour notre santé. J’ai récemment eu LE coup de cœur de l’année avec Morphée, ce boîtier de méditation guidée qui permet de suivre des séances au gré de nos envies. Je vous dis TOUT à son sujet !

Morphée : Une petite révolution dans un boîtier intuitif

Le boîtier en lui-même est sympa esthétiquement. Il se sépare en deux parties : celle qui va permettre de diffuser les séances et le couvercle en bois qui sert non seulement de support, mais aussi de socle.

Je le trouve élégant, avec ce mélange de couleurs, noir et doré. Les écritures sont facilement lisibles, il est ludique et intuitif. Il est glissé dans une boîte, dans laquelle on retrouve un carnet explicatif contenant de nombreux conseils. Ainsi qu’un endroit pour annoter nos séances de méditations préférées.

Comment fonctionne-t-il ?

Un jeu d’enfant ! Morphée possède trois molettes qui ressemblent à des clés. La première va permettre de choisir le thème de la séance (mouvements, siestes, sons de la nature, respirations, etc.). La seconde va nous guider autour de 8 autres thèmes, reste à choisir celui que vous souhaitez. La dernière correspond au temps désiré de méditation, à savoir 8 ou 20 minutes. Petit plus : le choix d’une voix féminine ou masculine grâce à l’icône “homme/femme”. Enfin, en appuyant sur Play, le programme se déclenche, c’est parti pour une séance de médiation guidée !

Des séances conçues par des professionnels du sommeil

Morphée est un boîtier qui propose des séances de sophrologie et de méditation, réalisées par des professionnels de la santé. Des gens spécialisés dans le domaine du sommeil, encadrés par Florence Binay, une sophrologue réputée. Le but étant de “couper de la journée, de détendre son corps et d’apaiser son mental”. Et donc, de vaincre ces insomnies qui nous pèsent depuis trop longtemps. Une aide à l’endormissement, pour prétendre à un sommeil profond et réparateur. Dans ce carnet, tous les thèmes sont expliqués longuement, de façon à cibler notre besoin de départ. Il y a même de précieux conseils sur le sommeil en général, comme la préparation, les écrans à éviter, la préférence des horaires fixes, etc.

Mon avis sur Morphée

J’ai eu un réel coup de cœur pour Morphée que j’ai pris l’habitude d’appeler “ma bulle de bien-être“. Ce petit surnom lui va à merveille. Je l’ai adopté dès la première utilisation.

C’est le boîtier qui va aider à se relaxer après une journée difficile. Il m’a suivie lors de séances de médiation guidée. Il est d’une aide précieuse pour trouver le sommeil. Je me répète, mais je suis complètement sous son charme. Il a été parfaitement pensé. Les programmes sont nombreux. Il suffit de tourner les molettes pour faire son choix, d’appuyer sur Play et de se laisser porter. Je fais essentiellement des séances de 20 minutes, car j’ai besoin de temps pour rentrer dedans. Les thèmes sont tous utiles, car ils sont bien différents les uns des autres. Je ne l’utilise pas forcément pour m’endormir, mais davantage pour me détendre et à tout moment de la journée.

Morphée va être d’une grande utilité pour les gens qui se couchent stressés, qui ont du mal à se détendre, à décrocher le cerveau. Il ne faut pas hésiter à renouveler une séance, jusqu’à ce que le corps se détende complètement. Les enfants vont l’adorer, ils pourront le déposer à coté de leur oreiller et écouter le bruit des oiseaux ou encore de la nature.

Pour le commander, c’est par ici.