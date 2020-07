“Je chante mes régions” est un nouveau livre sonore à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il vient compléter la collection de “Mes petites découvertes sonores”. Il va permettre aux enfants de découvrir plusieurs régions de France autour de beaux paysages et de chants traditionnels.

Je chante mes régions : Un livre sonore aux Éditions Gallimard Jeunesse

“Je chante mes régions” est une belle idée de livre sonore. Cela change un peu des thèmes précédents qui ont déjà eu beaucoup de succès auprès des enfants : “Je chante en voiture”, “Je découvre le jazz” ou encore “Je découvre la chanson française”. Ici, il s’agit plus d’une ouverture au Monde. Le jeune lecteur va prendre conscience que la France réserve bien des surprises, autour de coutumes, d’habitudes, de paysages. Et pour ce faire, 6 chansons ont été sélectionnées.

Le travail de représentation est superbe ! L’illustratrice Charlotte Roederer magnifie chaque région grâce à son imagination débordante. Nous commençons donc le voyage avec “Dors min p’tit Quinquin” chanté dans le Nord. Puis nous retrouvons le chant des cigales en Provence. Un paysage rêvé de détente avec la Guadeloupe et ses couleurs absolument divines. Les montagnes Corses, la Bretagne et son univers maritime. Et enfin, le Pays Basque avec une douce berceuse qui nous embarque complètement.

Le livre réserve d’autres belles surprises grâce à plusieurs jeux qui vont permettre au petit de participer activement à la lecture. Chaque double page possède une énigme à résoudre : la recherche d’objets ou d’animaux. Et à la fin de la narration, nous retrouvons 6 vignettes représentées par 6 personnages du livre que le lecteur devra retrouver. Un jeu de “cherche et trouve” que les enfants adorent !

“Je chante mes régions” va permettre aux enfants d’échanger avec leurs parents, tout en profitant des arrangements musicaux très réussis. Ils seront ravis d’en savoir un peu plus sur leurs voisins. Un voyage musical à découvrir sans plus tarder !