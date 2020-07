Craquez pour Amor Amor Love Festival, l’édition limitée de Cacharel

Découvrez la nouvelle édition limitée Cacharel, l’eau de toilette Amor Amor Love Festival. Son parfum sucré et acidulé reflétant la saveur d’un été caliente vous emmènera en vacances, même sans sortir de chez vous. J’ai pu le tester récemment, et je vous dévoile mon avis.

Ah l’été ! Cette période où l’on adore se déhancher sur la plage sur fond d’électro, un cocktail à la main. Cette période qui nous ravit de tous ses festivals de musique, dans lesquels on profite de la liberté, et où notre cœur vogue au gré des notes. Oui mais… Coronavirus oblige, pas de festival cette année, pour notre plus grande tristesse. Mais pas de panique ! Si on ne peut se rendre au festival, le festival viendra à nous ! Cacharel vous le promet, avec Amor Amor Love Festival, une Eau de Toilette Fruitée de l’été, en édition limitée.

L’eau de toilette

Existant en version 50 ou 100mL, l’eau de toilette Amor Amor Love Festival arbore le look de sa grande soeur. Petit flacon tout en rondeur, couleurs chaudes et sensuelles, et cercle viseur. Parfait pour la prise en main, il se dénote par ses couleurs évoquant les amours d’été, sexy et éphémères (ou non). Ce dégradé de rose au bleu, passant par un violet profond m’évoque des nuits sensuelle où les corps se mêlent dans la sueur. La rose géométrique et filaire vient parfaire ce look jeune et électrique qui parlera à toute personne habituée des festivals. Et enfin l’odeur… Ah l’odeur mérite un paragraphe rien qu’à elle.

L’édition limitée Amor Amor Love Festival allie la rondeur de notes sucrées au pétillant de notes plus acidulées. Une alliance qui fait clairement tourner les têtes. Il accroche, séduit et enivre telle l’effervescence d’un baiser au coeur d’un festival d’été. Les notes de fond de Musc, Vanille et Cèdre accueillent chaleureusement la fraîcheur du Pamplemousse et l’acidité du Cassis. Les notes fleuries de Jasmin, Rose et Muguet contrastent avec la saveur sucrée et inédite du Cola pour un rappel enfantin. La touche de fraîcheur

Mon avis

Amor Amor classique est un parfum rond, chaud, sucré aux notes fruitées, totalement envoûtant. Il reste dans les airs et devient la marque des amoureux. Je le sais, je le porte depuis des années et il a conquis ma moitié. Il faut savoir que j’ai énormément de mal à changer de parfum, pourtant j’ai adoré Amor Amor Love Festival dès le premier pschit ! En effet, ce petit frère vient ajouter du pep’s dès le matin et son odeur est enivrante et positive. Cette eau de toilette est la touche de fraîcheur venant sublimer une base bien sucrée, à l’image de la feuille de menthe venant rafraichir la douceur d’une coupe de fraise. Un parfum d’été, de bonne humeur et de jeu, qui engage à la sensualité.