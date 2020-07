Le produit phare de BYD, à savoir la série Han EV, est officiellement mis en vente

BYD a annoncé le lancement officiel de sa série Han EV, le produit phare tant attendu de la marque destiné au marché mondial des berlines de luxe de taille moyenne à grande, comprenant trois modèles purement électriques et un modèle hybride.

La Han EV sera vendue en Chine dans un premier temps. Sa version à autonomie étendue sera vendue à 229 800 RMB, la variante à autonomie étendue du modèle haut de gamme sera vendue à 255 800 RMB, et la version 4WD haute performance sera vendue à 279 500 RMB. En outre, la version PHEV, Han DM, se vendra à 219 800 yuans.

En intégrant les technologies les plus avancées de l’industrie des véhicules électriques, le Han offre de formidables performances combinées à un savoir-faire élégant. En tant que premier modèle produit en série au monde utilisant la batterie à lames ultra-sécurisée de BYD, le Han EV établit de nouveaux standards pour les véhicules électriques dans le monde entier en termes de sécurité, de performance et de luxe.

La société BYD n’est pas étrangère à son rôle de pionnier dans l’industrie, et la série Han continue d’innover. La version électrique pure longue portée du Han EV a une autonomie remarquable de 605 kilomètres (376 miles) sur la base du cycle de test du NEDC. La version quatre roues motrices haute performance offre une accélération de 0 à 100km/h en seulement 3,9 secondes, ce qui en fait le véhicule électrique le plus rapide de Chine en production, tandis que le modèle hybride rechargeable DM (Mode Double) offre une accélération de 0 à 100km/h en 4,7 secondes, ce qui en fait la berline hybride la plus rapide du pays.

La série Han va établir une nouvelle norme mondiale en matière de technologie et de qualité des véhicules électriques, bouleversant le marché traditionnel des voitures de luxe tout en accélérant le passage aux véhicules électriques. Nommée d’après l’une des dynasties les plus célèbres de l’histoire chinoise, la série Han démontre également les prouesses industrielles croissantes du pays.

M. Wang Chuanfu, président de la société BYD, a déclaré : “Les Han ont mis dix ans à passer du stade de la conception à celui de la production de masse officielle”, ce qu’il a comparé à “dix ans d’affûtage d’une épée éclatante”. Il a ajouté : “Grâce à nos technologies de pointe, nous avons créé trois critères de référence pour les véhicules électriques phares en termes de sécurité, de performance et de luxe”.

Le véhicule électrique Han a redéfini les normes de sécurité pour les véhicules à énergie puisqu’il est le premier véhicule au monde à utiliser la batterie à lames ultra-sécurisée de BYD, ce qui le rend deux fois plus sûr que les véhicules électriques utilisant des batteries ternaires au lithium traditionnelles. La DM de Han est alimentée par une matrice de sécurité “quadri-couche” à sept dimensions qui permet d’offrir le système de sécurité de batterie le plus sûr au monde grâce à sa capacité à être stable lors de températures élevées. Le toit du Han utilise une technologie avancée de brasage au laser, tandis que son acier thermoformé 1500HS est le matériau le plus utilisé à ce jour pour toute automobile chinoise comparable. Parmi les autres caractéristiques de sécurité notables, citons les 11 airbags et les six caméras de série, les filtres de purification de l’air particulièrement efficaces, et bien d’autres encore.

En termes de performances, la série Han est équipée du premier module de commande de moteur MOSFET au monde, qui alimente le record d’accélération de 0-100 km/h en 3,9 secondes. Dans le même temps, la distance de freinage de Han ne nécessite que 32,8 mètres pour passer de 100km/h à l’arrêt. L’impressionnante autonomie de 605 kilomètres de la version à autonomie prolongée de la voiture électrique Han lui confère également le taux de récupération d’énergie le plus élevé au monde, tandis qu’un double pare-brise argenté et d’autres mesures d’économie d’énergie répondent aux besoins réels des utilisateurs tout au long de sa durée de vie. Le modèle hybride Han DM dispose d’une autonomie de 81 kilomètres en mode électrique pur et de plus de 800 kilomètres en mode intégré, ainsi que de cinq modes d’alimentation différents.

La Han établit également une nouvelle référence pour les véhicules électriques de luxe. Le nouveau langage de conception de BYD, le Dragon Face, mélange le meilleur de l’esthétique du design oriental et occidental. Grâce à sa grille avant saisissante, ses feux arrière en forme de griffe de dragon et d’autres caractéristiques, le design sophistiqué de la voiture crée un véhicule saisissant et confiant qui définit une nouvelle ère pour les véhicules de luxe fabriqués en Chine. L’intérieur est équipé de panneaux en bois massif, de sièges en cuir Napa de haute qualité, de finitions en aluminium et d’autres matériaux haut de gamme rarement utilisés dans d’autres véhicules de luxe haut de gamme.

Le luxe de la Han n’a d’égal que son intelligence, avec des fonctions intelligentes comme la fonction clé du téléphone portable NFC, qui permet aux utilisateurs de déverrouiller facilement le véhicule même si leur téléphone est à court de batterie ou n’a pas de signal.

De plus, la Han est équipée de la dernière version en date du système d’aide à la conduite intelligente DiPilot de BYD, qui comprend un large éventail de dispositifs de sécurité tels qu’un système de régulation adaptative de la vitesse et des arrêts (ACC-S&G), un système d’alerte en cas de collision frontale (ACF), un système d’identification et de protection des piétons, un système d’alerte de changement de voie (ACV), l’identification des panneaux de signalisation, et bien plus encore. La Han peut être mise à niveau avec des fonctions de niveau supérieur, notamment le système de navigation intelligent ICC de BYD, le système de croisière adaptative intégré ICA et le système d’aide à la gestion des embouteillages TJA. De plus, les modèles haut de gamme à autonomie étendue et les modèles 4 roues motrices hautes performances offrent la surveillance de l’angle mort, l’assistance au changement de voie, l’alerte précoce en cas de collision arrière et d’autres fonctions de premier plan, qui peuvent être améliorées pour devenir une fonction de stationnement automatique complète.

DiPilot est également doté du mode DiTrainer, qui active de manière sélective la conduite assistée en fonction de facteurs tels que le comportement au volant, l’état de la route, les conditions météorologiques et même l’âge du conducteur. Le système DiLink 3.0 Smart Network est livré avec des mises à jour vocales intelligentes et une mise à jour DiUI, avec un PAD de suspension rotative adaptative adaptative à 8-cores Ultra HD de 15,6 pouces, ce qui fait de cette berline de luxe une voiture encore plus intelligente.

Le véhicule électrique Han reflète non seulement certaines des meilleures technologies automobiles du monde, mais aussi les avantages de la riche expérience de BYD dans la recherche et le développement des véhicules électriques. Cela a permis à la marque de pénétrer non seulement le marché chinois des berlines haut de gamme, mais aussi d’autres marchés où règne une concurrence acharnée. Grâce à ses remarquables performances, sa sécurité fantastique et sa représentation d’une nouvelle génération de luxe, la Han est un produit puissant qui améliore le standing et les capacités des automobiles chinoises et des véhicules électriques dans le monde entier.

À propos de BYD

BYD Company Ltd. est l’une des plus grandes entreprises privées de Chine. Depuis sa création en 1995, la société est rapidement devenue une experte dans le domaine des piles rechargeables et elle est devenue un fervent partisan du développement durable, en développant avec succès ses solutions d’énergie renouvelable dans le monde entier, avec une présence dans plus de 50 pays et régions. La création d’un écosystème énergétique à zéro émission – comprenant une production d’énergie solaire abordable, un stockage fiable de l’énergie et un transport électrifié de pointe – en a fait un leader dans les secteurs de l’énergie et du transport. BYD est cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen. Vous trouverez de plus amples informations sur la société à l’adresse suivante :http://www.byd.com/

