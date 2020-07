Florelli – Des huiles d’olive italienne extra vierge

Florelli, marque du groupe Ital Passion, a dévoilé, en début d’année, deux huiles d’olive extra vierge. Une nouvelle récolte en provenance exclusive d’Italie, à retrouver dans deux bouteilles, filtrée ou non filtrée, afin de satisfaire tous les goûts.

Ce sont deux jolies bouteilles, qui sont à découvrir, toutes les deux en transparence, pour laisser apercevoir le précieux liquide. Grâce à la fructueuse récolte de l’automne dernier, les olives noires et les olives vertes offrent un fabuleux mélange, au nez intense.

Les huiles sont composées d’un panaché d’olives vertes et d’olives noires, provenant de Sicile et de Toscane, cueillies à la main et pressées dans les 24 heures. La première extraction à froid garantit une huile de haute qualité, permettant aussi de garder une grande puissance aromatique. Un goût incroyable pour ces produits d’exception, généralement consommés en Italie.

C’est donc un réel plaisir de retrouver en France, dans les grandes et moyennes surfaces, pour le plus grand plaisir des gourmets français, ces deux huiles d’olive. La première est une huile d’olive non filtrée, avec le voile trouble de la pulpe des olives. Cette huile sublimera les salades, les plats de pâtes, un filet de poisson ou encore un carpaccio de bœuf, à utiliser surtout à froid, pour mieux en savourer la richesse.

La deuxième huile d’olive est filtrée, offrant une belle couleur et une transparence légère et dorée. Elle est plus douce et pourra être utilisée au quotidien, tant à froid qu’à chaud, pour accompagner tous les types de plats.

Les huiles italiennes extra vierge, de la marque Florelli, se caractérisent par un joli et bon nectar, au nez intense et aux notes parfumées d’artichaut et d’herbes fraîches. Filtrées ou pas, elles offrent toutes la fraicheur et l’intensité des olives italiennes, et accompagneront bon nombre de plats et salades, pour cet été…

Le groupe Ital passion et la marque Florelli sont à retrouver par ici…