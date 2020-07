Sherlock Nonosse, pour apprenti(e) détective

Sherlock Nonosse est une nouvelle collection des éditions Flammarion, pour les apprenti(e) détective, qui débute avec deux cahiers souples, parus en juin 2020. Les ouvrages proposent aux enfants de couvrir les mathématiques, de manière ludique, au travers d’aventures et de mystères, pour résoudre additions, soustractions et tables de multiplication.

Les deux cahiers souples sont adaptés aux enfants, à partir de huit ans, les invitant à résoudre plein d’énigmes, avec l’aide d’un chien, Sherlock Nonosse et son compagnon, le chat Docteur Chatterton. Dans le rabat de la couverture, les apprenti(e)s détectives vont pouvoir retrouver les instructions, ainsi que la loupe magique de Sherlock.

Ainsi, il va falloir détacher délicatement la loupe, la placer, ensuite, sur les cases codées, pour découvrir les réponses et enfin s’assurer que les lignes au centre de la loupe s’alignent horizontalement sur chaque case-réponse.

Après une brève présentation des personnages principaux, les épreuves à suivre sont indiquées, dans un sommaire complet. Les niveaux de difficulté augmentent au fil des pages et des astuces sont données, pour faciliter le jeu des enfants. Les plans diaboliques du terrible Professeur MalfRat sont à déjouer, dans ces deux cahiers colorés et ludiques.

Tout en s’amusant, les enfants vont pouvoir travailler leur déduction, leur logique, leur sens de l’observation et les mathématiques, avec de véritables aventures à vivre. Les additions, les soustractions, les fractions et les tables de multiplication seront révisées de manière originale, pour apprendre et assimiler, petit à petit ces formules. Les cahiers ne sont pas à compléter, les enfants doivent prendre une feuille, s’ils le souhaitent, pour résoudre les énigmes, permettant ainsi de réutiliser à l’infini les ouvrages.

Sherlock Nonosse est à découvrir dans deux cahiers souples, parus aux éditions Flammarion, proposant aux enfants de résoudre des énigmes et mystère, autour des mathématiques et grâce à une loupe magique, entre autres. Une manière ludique d’apprendre et de travailler, les additions, les soustractions, les fractions et les tables de multiplication.