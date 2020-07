Les petites bêtes mon imagier animé – Éditions Gallimard Jeunesse

Après vous avoir présenté “La mer mon imagier animé”, je reviens avec le n° 20 de la même série, à savoir “Les petites bêtes mon imagier animé”. Mais alors, quelles sont ces petites bêtes que l’on trouve dans le jardin ou près de l’eau ? Les Éditions Gallimard Jeunesse nous révèlent tout cela dans un nouveau volet des imagiers animés.

Les petites bêtes mon imagier animé

Nous avons eu un coup de cœur pour ce nouvel ouvrage. Illustré par Amélie Falière – elle a aussi réalisé “Les repas”, “Les animaux familiers” ou encore “La montagne” – c’est un plaisir visuel, très proche de la réalité. Le petit sera ravi de découvrir chacune de ces petites bêtes, qu’il a déjà eu l’occasion de croiser dans le jardin notamment.

La narration est bien pensée. On commence par faire la connaissance de “Mademoiselle coccinelle”, puis viennent d’autres insectes, telle que l’abeille ou encore la fourmi. Sous chaque volet, le petit découvre leur lieu d’habitat. Puis, il va croiser le hérisson et d’autres animaux un peu plus inquiétants, tels que l’araignée ou encore la musaraigne. Ils sont représentés de façon positive, lui expliquant qu’ils jouent un rôle important dans la nature. Vient ensuite la découverte d’oiseaux magnifiques : le rouge-gorge, la mésange ou encore le pinson. Et enfin, une présentation des animaux qui vivent proche de l’eau, avec le fameux escargot et sa maisonnette.

Dans ce numéro il y a deux roues à tourner. L’une permettant de changer l’oiseau présent sur la branche. La seconde, dans la double page récapitulative, afin de faire défiler les différents animaux qu’il a pu observer dans le livre. Très ludique !

Avec cet imagier, l’enfant pourra mettre un nom sur les animaux et insectes qu’il a déjà pu observer dans son jardin. Il va découvrir quelques anecdotes rigolotes avec ses parents. Cela ne fait aucun doute : cet imagier animé va éveiller sa curiosité.