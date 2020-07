L’homme le plus flippé du monde – Petites terreurs du quotidien

Petites terreurs du quotidien est le premier tome de la série L’homme le plus flippé du monde, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Shampooing, en juin 2020. Une bande dessinée de Théo Grosjean, dont alter ego tente chaque jour de surmonter ses angoisses diverses.

Théo est tranquillement chez lui, en train de dessiner, lorsque quelqu’un frappe à la porte. Il a à peine le temps d’ouvrir la porte et de dire bonjour, que la personne, devant lui, l’interrompt en lui demandant s’il ne se sent pas bien. Puis, ce personnage rentre dans l’appartement, s’imposant et ne laissant pas le temps de la réflexion à Théo. Il s’assoit sur le canapé et commence à sortir un certificat confirmant le futur décès de Théo. Il explique que cela peut arriver à n’importe quelle heure du jour et de la nuit… Il a joint aussi, un dossier détaillant les 14 582 façons de mourir, qui menacent son client. Enfin, un dernier dossier est également présenté à Théo, contenant six études, avec des pourcentages à l’appui, qui tendent à confirmer que la vie future de Théo sera exclusivement composée de souffrances, désillusions, terreurs et se terminera certainement dans un état de démence…

En deux planches, la plupart du temps, l’auteur propose de suivre ses crises d’angoisse, qui rythment son quotidien. S’inspirant ainsi de sa vie, il présente des histoires courtes, parfois amusantes, pour relativiser, dédramatiser et prendre en dérision tous ses déboires. Ainsi, le héros tente de survivre à son quotidien, une odyssée inexplicable dans un univers impitoyable, où chaque chose devient un danger, une angoisse, une peur, des questionnements à n’en plus finir et à se torturer les méninges… Les sources d’inquiétudes sont nombreuses au quotidien, chez ce héros qui doit passer aux toilettes publiques, prendre l’avion, faire du covoiturage, rencontrer l’amour, qui sont autant d’aventures difficiles à surmonter. Le ton est plein d’humour et de dérision, assez plaisant, pour ce mal-être très surprenant et peut-être exagéré. Le dessin est simple, dynamique, avec un trait fluide et fin, en deux couleurs qui soulignent un ensemble plaisant à découvrir.

L’homme le plus flippé du monde est un ouvrage de Théo Grosjean, qui présente son alter ego, dont le quotidien est un véritable combat contre ses différentes angoisses. Une bande dessinée, parue aux éditions Delcourt, qui offre des petites histoires pleine d’humour et de dérision.