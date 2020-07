Essor des divers supports de communication après de covid

Vers la fin de l’année 2019, on a constaté l’avènement d’un nouveau virus mortel. À cause de sa forme en couronne, il a été surnommé coronavirus. Ce dernier s’est propagé à travers le monde à une vitesse incommensurable. En France, les premiers cas de coronavirus ont été enregistrés à partir de début mars. Afin de limiter les dégâts, le président de la République, Emmanuel Macron, a été contraint de mettre la population en quarantaine.

Les effets de la pandémie

D’après les économistes, la mise en quarantaine a suspendu l’activité de certains domaines. Outre les métiers des TIC, certaines sociétés ont dû licencier ou envoyer en congé certains de ses employés. Pour eux, c’est un moyen de limiter les pertes et les sorties de revenus inutiles.Après avoir passé deux semaines sans l’apparition de nouveau cas, le présent décide d’entamer les procédures de déconfinement. Pour ce faire, la population doit rester vigilante face à la menace qui ne cesse de planer sur la ville. Le port de masque, le respect de la distanciation sociale et l’utilisation de gel hydroalcoolique sont obligatoires. Afin de sensibiliser la population, le gouvernement décide d’adopter une stratégie très subtile.

L’essor des divers supports de communication

Afin de renforcer la lutte contre l’éradication de la pandémie de coronavirus, le gouvernement ne cesse de sensibiliser la population. Pour cela, il mobilise tous les supports de communication possible : réseaux sociaux, pages publicitaires, clip publicitaire, roll up transparent covid et autres.

Pour plus de performance, il utilise un processus bien organisé. Il rassure la population et les informe que la menace est toujours présente malgré le déconfinement. Les gestes barrière sont toujours présents à travers les supports de communication. Le respect de la distanciation sociale, par exemple, est une mesure qui permet de se protéger et de protéger les autres.Pour atteindre les jeunes enfants, l’état glisse des petites pubs sous forme de dessin animé. À travers ces personnages, il expose les symptômes de la maladie ainsi que les mesures préventives à suivre.

Les effets de la sensibilisation

Suite à la sensibilisation de la population, on peut constater le respect des gestes barrières. D’ailleurs, certains établissements (restaurant, boucherie, banque, supermarché, magasin de décoration et autres) appliquent les gestes barrière lors de l’encaissement.En respectant les gestes barrière, non seulement, on se protège soit même, mais on protège également les autres !