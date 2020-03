Dyscool – Questions ? Réponses ? Passion football

La collection qui répond à toutes les questions des enfants, Questions ? Réponses !, se décline dans une version adaptée aux jeunes lecteurs Dys, parue aux éditions Nathan, en février 2020. Ainsi, Passion football est un documentaire, adapté pour une lecture facilitée, présentant ce sport universel.

C’est avec un sommaire aéré et très complet que débute l’ouvrage, présentant les 29 questions, qui trouveront leur réponse, dans les pages qui suivent. C’est une présentation globale qui est à retrouver, sur la première double page, expliquant que le foot se joue sur tous les terrains, sur la plage ou dans la rue. Tout le monde peut y jouer, des millions d’enfants et d’adultes jouent au football, sur tous les continents. Le sport est universel et les règles sont faciles à comprendre. Jouer au pied avec un ballon est assez naturel, aussi, le foot a beaucoup de succès. Il y a deux équipes qui s’affrontent, et celle qui marque le plus de buts gagne le match.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver une ou deux questions, ainsi que de courts paragraphes qui viennent répondre aux questionnements. Des interrogations autour de ce sport universel, avec ses règles, le rôle, l’entraînement et les actions de chaque joueur dans l’équipe. Des termes plus spécifiques et très bien expliqués sont également à retrouver dans le documentaire, afin de coller tous les passionnés de foot ! La lecture et la présentation sont donc adaptées aux jeunes lecteurs en difficulté, dans ce livre, avec une maquette aérée, une typographie ajustée, avec un fond de page ivoire, des textes adaptés et des phrases simplifiées. De belles et grandes illustrations sont également à retrouver, afin de captiver les jeunes lecteurs, comme quelques photographies, qui complètent parfaitement l’ouvrage.

Passion football est un documentaire, de la collection Questions ? Réponses !, qui se complète avec une version adaptée, pour les jeunes lecteurs en difficulté. Un documentaire passionnant, présentant le sport pratiqué partout dans le monde, une discipline universelle, sous toutes ses coutures…