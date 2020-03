Jouez en ligne dans des casinos exception

En France, il existe une multitude de casinos terrestres de grande qualité. Parmi eux, il y a même des casinos connus dans le monde entier comme celui de Monte-Carlo à Monaco. Même si vous jouez en ligne, vous pouvez tout à fait vous rendre dans ce type d’établissements et jouer. Découvrons des casinos d’exception.

Casino Le Lyon Vert

Voici un établissement qui est le petit prodige de la société Partouche. Si vous vous rendez à Lyon, cet établissement est un passage obligatoire. Son architecture Art Déco est sublime. Né durant la Belle Époque, l’établissement est perché sur les hauteurs de Lyon. Le cadre majestueux offre un plus incontestable au casino le Lyon Vert. Le domaine offre la possibilité de découvrir des animations incroyables dans un cadre idyllique. Extrêmement généreux, le groupe offre à ses joueurs beaucoup de promotions, et des évènements happy hour !

Domaine de Divonne Casino

Le casino de Divonne a été façonné dans une gigantesque forteresse de loisirs de luxe. Effectivement, le Domaine de Divonne intègre dans ses murs un casino, un parcours de golf, un cinéma faisant aussi théâtre, un centre de bien-être, ainsi qu’une multitude restaurants.

Présent non loin de Genève en Suisse, un rappel historique de ce lieu magique est nécessaire. Le bâtiment fut inauguré en 1886. Il a vu beaucoup de personnages hauts en couleurs comme Guy de Maupassant ou Jérôme Bonaparte. Ainsi, le domaine possède une riche histoire et offre la possibilité de découvrir le jeu de luxe !

Le Grand Casino de Nouméa

Le casino est une véritable passion pour les habitants de Nouméa. Le célèbre établissement du chef-lieu de l’île intègre des dizaines de tables (black-jack, roulettes anglaise, poker et Punto) dans une sublime salle de jeux dotée d’une vue panoramique grandiose. Outre cela, des parties de Cash Game Poker peuvent être joués sur demande tous les jours. Des tournois de poker hebdomadaires ont aussi lieu.

Deux festivals internationaux de Poker sont organisés chaque année. Il s’agit de l’APT Nouméa et du NCPO, où des centaines de joueurs sont présents. La salle des machines à sous intègre plus de 230 machines et offre six jackpots majeurs. Enfin, sachez qu’un restaurant gastronomique, ainsi que deux bars et un snack sont intégrés à l’établissement.

Casino de Monte Carlo

Les casinos ont contribué à la légende du Rocher. Aujourd’hui, si Monaco est un véritable must pour les joueurs, c’est car les casinos font preuve de beaucoup d’imagination sur le Rocher, entre classicisme et nouveautés.

Pour découvrir Monaco, il faut se rendre au casino de Monte-Carlo . La place de ce dernier est un lieu magique de la Principauté. Emblème du jeu de luxe, l’établissement se situé à proximité du Casino Café de Paris, star des machines à sous. Entouré de jardins et intégrant une sublime terrasse, l’établissement séduit par sa clientèle internationale, son histoire, son décor unique et son offre gigantesque de jeux. Ouvert aux joueurs dès 14 heures, ce lieu est tout simplement un incontournable si vous aimez l’univers du casino et du jeu mais pas seulement. Une chose est sûre : face à ce chef-d’œuvre du réputé architecte Charles Garnier, vous serez époustouflé !

Conclusion