Philippe Gilbert est un auteur, géobiologue, qui a passé de nombreuses années à étudier la spiritualité. De plus, il anime des séminaires à travers le monde, et organise des voyages initiatiques. Dans son livre Réussite et spiritualité, paru en février 2020, chez Guy Trédaniel Editeur, il nous propose de développer l’intelligence intuitive et nous emmène dans une nouvelle vision du monde.

La première partie du livre est consacrée à la lumière dans notre vie. On y apprend à découvrir notre être divin, la connaissance et la communication silencieuse, et surtout comment vivre la vie de ses rêves.

Intelligence intuitive

Dans ce second chapitre, le lecteur apprend à oeuvrer avec les Etres de Lumière pour enlever les événements négatifs répétitifs. A renforcer son intuition et son ressenti intérieur. A travailler par visualisation, dans le monde invisible. A travailler avec son énergie Divine. A communiquer avec les plantes et les pierres.

Les énergies invisibles

Chapitre dans lequel, on découvre comment sont constitués nos corps subtils, et comment circule l’énergie dans notre corps. On sait désormais, aller au-delà des apparences.

Amener l’abondance dans notre vie

La compréhension de la réalité vous donnera une confiance inébranlable. Pour manifester ses rêves. Pour reconnaître et suivre les signes, réponses à nos demandes. Vous saurez comment garder de hautes vibrations pour avancer dans votre vie vers plus de lumière. Enfin, on comprend que la gratitude quotidienne change notre regard sur la vie, et nous transforme profondément et attire vers nous des énergies positives.

Réussite et spiritualité de Philippe Gilbert est un livre agrémenté de très belles photos. Il intéressera ceux qui ont une certaine ouverture d’esprit et qui sont curieux d’apprendre de nouvelles techniques pour obtenir plus de joie, de bonheur, de confiance en soi et de réussite.