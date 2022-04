Les ecchymoses invisibles de Djamel Saïbi, une pièce saisissante

La Déesse Compagnie présente : Les Ecchymoses invisibles, une pièce écrite et mise en scène par Djamel Saïbi, avec Emma Dubois et Eric Moscardo, un huis-clos conjugal déroutant, sans compromis, ni tabou.

L’argument de la pièce :

Face à la violence de Michel, Corinne a érigé des remparts de silence. Mais ce soir, elle n’a d’autre choix que de se confronter au monstre de colère qui habite son mari.

Michel est commissaire de police. Passionné par les avions de guerre, il a invité son collègue Fabian afin de lui montrer ses nouvelles maquettes. Son épouse Corinne, chargée de faire les courses et le repas, n’a finalement pas pu préparer la soirée. Tandis que Michel attend son invité sans avoir conscience que rien n’est prêt, Corinne se tait. Elle redoute la réaction de son mari.

Victime de la dureté des mots et des gestes de Michel depuis vingt-quatre ans, elle craint que ce soir ne soit son dernier soir et cherche désespérément une issue à cette violence qu’elle sait inévitable.

Que peut-elle faire face à la personnalité perverse de cet homme destructeur ? Parler ? Se taire ? Rester ? Fuir ?

La note d’intention de l’auteur Djamel Saïbi :

“Pour toutes ces femmes qui pleurent en silence, se cachent et se taisent, j’ai voulu que «Les Ecchymoses Invisibles» deviennent visibles sous les projecteurs d’une scène.”

Une pièce dense, à l’écriture acérée et directe, qui présente de nombreux aspects de la relation de couple avec un conjoint pervers narcissique. Les Ecchymoses invisibles de Djamel Saïbi est une pièce forte et puissante, qui pourra être cathartique pour certaines personnes parmi le public. Servie par des comédiens talentueux, cette pièce est un grand moment de théâtre !

Tous les jeudis à 19h jusqu’au 23 juin au Guichet Montparnasse 15 Rue du Maine 75014 Paris 01 43 27 88 61