Mes créations – Masques scintillants

Masques scintillants est une pochette des éditions Gründ, parue dans la collection Mes créations, fin février 2022. Un ouvrage complet, pour que les enfants puissent réaliser six masques prédécoupés à décorer, avec l’aide de planches de stickers pailletés.

La pochette est complète, elle contient tout le nécessaire pour une activité manuelle ludique et créative, qui plaira aux enfants. A l’intérieur, il y a six masques d’adorables animaux prédécoupés à décorer, trois planches de stickers en mousse pailletés, un mètre d’élastique et une fiche d’instructions et de modèles. Les explications, pour les enfants, sont très simples, courtes et claires. Il suffit simplement de coller les autocollants pailletés en suivant les couleurs des contours sur les masques. Ainsi, les formes et les couleurs sont à associer, pour créer de superbes masques d’animaux. Des masques brillants, scintillants et colorés, qui vont plaire, à coup sûr, aux garçons comme aux filles.

La grande pochette se compose de tout le nécessaire, pour réaliser six masques pailletés d’animaux. Il y a un singe, une girafe, une licorne, un ours, une perruche et un léopard à compléter. En effet, les instructions sont claires et simples à suivre. Les jeunes créateurs vont ainsi pouvoir facilement réaliser de superbes masques d’animaux scintillants. Les masques prédécoupés sont faciles à détacher, les éléments à coller sont simples à décoller, puis à recoller. Enfin, il suffira simplement d’une paire de ciseaux pour découper le fil élastique, afin de pouvoir, par la suite, attacher les masques devant le visage des enfants. Les animaux sont adorables, le trait doux, plaisant, l’univers coloré et festif, pour des masques réussis !

Masques scintillants est une pochette de la collection, Mes créations, des éditions Gründ, qui propose aux enfants, de réaliser, facilement et avec tout le nécessaire, ou presque, six jolis masques d’animaux adorables, avec des stickers en mousse pailletés.

Mes créations Masques scintillants