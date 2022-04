Un capitaine de quinze ans – Chapitre 1

Un capitaine de quinze ans est un diptyque, inspiré de l’œuvre de Jules Verne, qui débute avec ce premier chapitre, paru aux éditions Vents d’ouest, fin février 2022. Une bande dessinée de Frédéric Bréémaud et Christophe Picaud, pleine d’aventures.

Début d’année 1873, le Pilgrim, un brick-goélette de quatre cents tonneaux, rentre au port d’Auckland. A son bord, le capitaine explique qu’ils ont trop pêché. Plus de la moitié des barils d’huile est vide. Il leur en manque au moins deux cents ! Il semblerait que même au-delà du cercle polaire, les baleines ont déserté. Un jeune mousse, à ses côtés, tente de le rassurer, affirmant que cela s’arrangera. Puis, il lui rappelle ses propres mots, qui disent qu’en posant le pied à terre et les fesses au pub, les problèmes s’évaporent ! Malgré tout, la capitaine ne pense pas faire mieux, la prochaine fois. Le Pilgrim a fait les beaux jours de la compagnie, mais tout cela est fini… Dick Sand continue d’être enthousiaste et explique au capitaine qu’il doit être encore plus difficile pour les plus gros navires de remplir leurs soutes ! Le capitaine en a marre et somme le jeune mousse de faire son sac, s’il ne veut pas se retrouver de garde.

Le récit se met tranquillement en place, avec ce brick-goélette qui rentre au port, sans beaucoup de barils pleins. Aussi, l’armateur va demander au capitaine de bien vouloir emmener sa femme et son fils à Boston. Un voyage avec un faible équipage, car les matelots vont manquer après cette affreuse pêche. Aussi, le capitaine, son mousse et quelques membres d’équipage repartent une semaine plus tard, en compagnie d’une femme, d’un enfant, d’une bonne et d’un scientifique. Un nouveau voyage, pour tous, qui ne va pas se passer comme prévu. Suite à un accident tragique, le jeune mousse va se voir confier le navire, il va devenir capitaine, avec toutes les grandes décisions à prendre… La confiance, l’assurance, le courage, les conséquences, vont être au cœur de cette bande dessinée plaisante et captivante à lire. Les évènements vont réellement s’enchaîner qu’à mi-lecture, pour laisser apparaitre une toute autre aventure. Le dessin est moderne, simple, efficace, plutôt rond et plaisant.

Un capitaine de quinze ans est un diptyque, des éditions Vents d’ouest, qui débute avec ce premier chapitre. Un album intéressant, qui s’inspire de l’œuvre de Jules Verne, pour présenter un récit d’aventures captivant, avec un jeune mousse qui va devenir capitaine malgré lui…