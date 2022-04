Hercule et le taureau de Crète – Mythologie & Cie

Hercule et le taureau de Crète est un nouveau titre de la collection Mythologie & Cie, des éditions Nathan, paru en février 2022. Un roman, d’Hélène Montardre et Alban Marilleau, adapté aux jeunes lecteurs, dès 8 ans, qui le septième travail d’Hercule, qui l’embarque pour un dangereux voyage…

Dans la salle du trône, Hercule s’avance vers Eurysthée, qui le regarde venir. Hercule n’aime pas beaucoup ce personnage assis sur un haut siège de bois. Eurysthée est roi et rien ne lui fait peur. Hercule n’a pas vraiment de respect pour lui, mais il cache ses sentiments. Il est à son service et il n’a pas d’autre choix ! Eurysthée, de son côté, n’est pas rassuré. En effet, Hercule est fort et courageux, beaucoup plus que lui. Le roi pense que l’homme qui se tient devant lui pourrait lui prendre le trône. A cette idée, Eurysthée frissonne. Il tente de trouver une nouvelle idée pour se débarrasser de son encombrant cousin…

En effet, Eurysthée va demander à Hercule d’accomplir une nouvelle mission. Le héros va devoir aller chercher un terrible taureau, de l’autre côté de la mer. Un nouveau voyage et périple pour Hercule qui va plaire aux enfants. Le récit est bien construit et découpé en six chapitres, pour connaître l’essentiel de cette histoire. Un travail pour Hercule, qui doit en accomplir douze, qui présente du rythme, du suspense, de l’émotion, avec ce héros courageux, droit, rusé, habile… Le roman d’aventures est bien construit, avec quelques illustrations, afin d’immerger et de captiver un peu plus les jeunes lecteurs.

