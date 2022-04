Camomille et les chevaux – Les rois de la prairie

Les rois de la prairie est le dixième tome de la série Camomille et les chevaux, des éditions Bamboo, paru en mars 2022. Une bande dessinée de Lili Mésange (Frédéric Bréémaud) et Stefano Turconi, qui présente les aventures pleines d’humour de Camomille, de sa petite sœur et des résidents du club des Quatre-Fers.

Anaïs explique à deux de ses copains ce qu’est un boomerang. Elle affirme, avec un sourire de satisfaction, que le boomerang est une arme tordue utilisée, à l’origine, par les boborigènes d’Australie et de Navarre. La particularité de cette arme est que celle-ci revient au point de départ, après avoir été lancée. Elle continue son speech en expliquant qu’il existe des boomerangs en bois, en os, en plastique et en métal. L’un des deux camarades d’Anaïs regarde, par terre, un fer à cheval. Il le ramasse et affirme qu’il a trouvé un boomerang. Anaïs tente de le raisonner et de lui faire comprendre qu’il s’agit d’un fer à cheval. Mais le jeune garçon est sûr de lui et veut prouver qu’il a raison. L’objet est tordu et en fer, il le lance donc, pour vérifier s’il revient. Mais c’est Arthur qui se prend le fer à cheval et revient furieux, avec ce dernier auprès des enfants !

Ce sont de nouveaux gags, s’inspirant de la passion de Camomille, qui sont à découvrir ici. Autour de Camomille, d’Anaïs ou des chevaux et du club, tous les adorables personnages sont à retrouver, dans des situations cocasses. Les scènes et petites aventures du quotidien sont plus ou moins à suivre, pour des situations improbables, drôles, ou encore amusantes. Ainsi, les lecteurs, plus ou moins jeunes, retrouvent avec plaisir Camomille, Océan, mais aussi Anaïs, Pompon, Arthur, Tikki et tous les autres pour des découvertes, des courses, des visites au musée et autres petites aventures quotidiennes plutôt bien rythmées et amusantes. La bande dessinée se veut aussi pédagogique, avec des informations autour du boomerang, du polo, l’art… Le dessin est toujours aussi plaisant et agréable, dynamique, expressif, au trait rond et fluide.

Les rois de la prairie est le dixième tome de la série hippique Camomille et les chevaux, des éditions Bamboo. Un nouvel album plein de gags et d’humour, présentant d’attachants personnages dans des situations improbables, mais aussi des informations plaisantes.

Camomille et les chevaux aux éditions Bamboo