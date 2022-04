Chance et Celsius – Le défi de l’hypnojeu

Le défi de l’hypnojeu est le troisième tome de la série jeunesse Chance et Celsius, des éditions Gulf Stream, paru fin janvier 2022. Un roman jeunesse de Sophie Noël, Maxime Fontaine et Yllya, qui associe aussi des planches de manga, pour une lecture dynamique et aisée, pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans.

Celsius grimpe sur le toit de l’école, pour rejoindre son meilleur ami Mortimer le squelette. Il lui demande ce qu’il fiche ici, car tout le monde le cherche et monsieur Viktor est furieux. La cachette, sur le toit est idéale lorsqu’on n’a pas envie d’aller en cours. Mortimer prétend qu’il s’en fiche de monsieur Viktor, et reste les orbites fixées sur sa tablette, pour finir son niveau de jeu. Celsius comprend rapidement que son ami fait n’importe quoi, avec ce jeu vidéo. En effet, il pensait que les écrans à l’école étaient interdit.

Le roman est bien découpé et adapté aux jeunes lecteurs, avec six chapitres à lire et quelques pages et cases de mangas à découvrir. Le thème du jeu vidéo et des écrans est plutôt bien venu, avec ce nouveau jeu étrange et captivant, qui hypnotise tout le monde, à tel point que l’école et même la ville se font braquer. Chance et Celsius ne sont pas les seuls héros de ce nouveau défi. En effet, Ronand et Vishala vont venir en aide aux héros, pour ensuite tenter de combattre et déjouer les plans des méchants. Le récit est entrainant, parfois drôle, les personnages attachants et vifs, courageux, prêts à tout pour sauver leur camarade et la ville. Le dessin est rond, plaisant, expressif et dynamique.

Le défi de l’hypnojeu est un nouveau tome de la série Chance et Celsius, des éditions Gulf Stream. Un roman, pour les enfants, qui propose une lecture dynamique, entre texte et planches ou cases de manga, ainsi qu’une aventure et une mission stupéfiante, pour les super-héros.

Chance et Celsius