La collection Minecraft, des éditions 404, se complète avec ce livret souple, Mon livre de stickers pixel art, paru en février 2022. Un cahier non-officiel qui propose, avec l’aide de plus de 500 autocollants, de créer onze incroyables scènes de Minecraft, notamment les monstres les plus connus.

Le livre souple, non-officiel, invite, dès la page de garde à partir à l’aventure dans Minecraft. Le lecteur est un jeune villageois qui va explorer le monde de Minecratf et ses créatures, selon les différents lieux. De nombreux biomes sont à découvrir et rencontrer, pas toujours sympathiques… Pour les révéler, il suffit de se rendre à la fin du livre, pour y trouver des stickers. Ces autocollants sont numérotés, aussi, il faut les coller sur les numéros inscrits sur les scènes, pour les voir prendre vie, sous forme de pixel, bien évidemment !

C’est par le village que l’exploration débute. C’est un jeune villageois qui est à retrouver, invitant à démarrer l’aventure, dans le monde de Minecraft. Equipé d’une épée, voilà le personnage prêt à affronter les terribles créatures qui peuple ce monde et les biomes. Les consignes sont simples et faciles à suivre. Ainsi, les lecteurs et artistes sont invités à coller les stickers colorés et numérotés, aux bons emplacements, selon les scènes et de code chiffré. De petits paragraphes viennent présenter les différents biomes de ce monde étrange et captivant. Un texte court et agréable, pour découvrir ou se replonger dans l’univers du jeu. Les créatures se dévoilent donc, petit à petit, au fur et à mesure des pixels collés, pour le plus grand plaisir des lecteurs. L’univers est structuré, amusant, assez plaisant et immersif.

Minecraft – Mon livre de stickers pixel art est un livre souple, non-officiel, des éditions 404, qui propose de créer onze scènes tirées de l’univers du célèbre jeu. Des scènes dignes d’un vrai minecrafteur, avec ces stickers pixels numérotés, à replacer aux bons endroits, pour reproduire d’incroyables monstres.

Mon livre de stickers pixel art Minecraft