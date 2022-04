Agence Lovecraft – Livre 2 – Déesse de la mort

Déesse de la mort est le deuxième tome de la série Agence Lovecraft, des éditions Gulf Stream, à paraître mi-avril 2022. Un roman de Jean-Luc Marcastel, pour les jeunes lecteurs à partir de 13 ans, qui présente la suite des aventures horrifiques d’enfants doués de pouvoir.

La lumière était mordorée, avec une nuance déconcertante. Elle filtrait à travers de très hautes fenêtres découpées bizarrement. Tout, dans cette bibliothèque, semblait bizarre, comme dans la cité… il n’y avait pas de place pour le chaos, ni le moindre désordre. Tout obéissait à des règles codifiées et strictes. Ce monde était feutré, orthonormé, consacré à la connaissance et à l’étude. L’architecture, aussi déroutante soit-elle, n’avait pas été pensée pour un usage humain. A l’intérieur du gigantesque bâtiment, les rayonnages débordaient de lourds volumes, les vitrines regorgeaient d’artefacts plus obscurs les uns que les autres. Les allées s’éloignaient loin, jusqu’à se perdre dans la brume à la lueur indéfinissable.

On retrouve les trois héros, Ryan, Marie et Sergueï, pour la suite de leur aventure, qui s’accélère encore et captive. Ainsi le roman est bien rythmé, avec les héros qui n’ont pas le temps de souffler et qui vont tenter de sauver le monde. Une course-poursuite s’engage alors, rythmée par des rencontres, plus ou moins heureuses. En effet, les jeunes héros vont devoir user de leur pouvoir pour combattre des entités cosmiques et autres créatures, mais aussi faire de belles rencontres. Le récit ne laisse pas trop de répit, offrant son lot d’action, de rencontres et de frissons. Les émotions des personnages sont bien retranscrites, pour immerger plus facilement les jeunes lecteurs, dans ce roman horrifique et captivant, plutôt bien mené.

Déesse de la mort est le deuxième tome de la série Agence Lovecraft, des éditions Gulf Stream, qui présente un roman plutôt bien réussi. Un récit horrifique, captivant, entrainant, dans lequel on suit trois jeunes héros doués de pouvoir, dans une course folle, pour retrouver un artefact.

Agence Lovecraft chez Gulf Stream