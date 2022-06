Pierre Lapin – Un grand classique raconté par Beatrix Potter

Le très classique ouvrage « Pierre Lapin » écrit par Beatrix Potter vient d’être réédité aux Éditions Gallimard Jeunesse sous un nouveau format, un album format XL très réussi. Nous avons eu le plaisir de l’avoir entre les mains, il nous a replongés dans de doux souvenirs d’enfance.

Les aventures de Pierre Lapin

Voilà plus de 100 ans que les aventures de « Pierre Lapin » existent, rien que cela ! On l’imagine très bien s’imposer dans le quotidien de plusieurs enfants, notamment parce que Pierre Lapin est un personnage adorable. Et même si ce petit lapin à la frimousse adorable a tendance à désobéir à sa maman, il n’en reste pas moins attachant au point que l’on aime suivre ses aventures.

Dans cet album, Pierre Lapin et ses frères, Flopsaut, Trotsaut et Queue-de-Coton habitent avec leur maman à l’abri des racines d’un grand sapin. Alors qu’elle les autorise à aller se promener, elle leur interdit formellement de se rendre chez Monsieur MacGregor, car il a fait du mal à leur papa. Tous les lapins obéissent alors, tous sauf Pierre. Pierre s’égare volontairement et décide de se rendre dans le jardin de ce fermier. Et commencent alors tout un tas de mésaventures au point qu’il se met en danger. Durant toute la narration, il fuit Monsieur MacGregor qui souhaite s’en emparer pour le manger. Par chance, il finit par s’en sortir, c’était moins une !

« Pierre Lapin » : Un style traditionnel qui fonctionne à merveille

Le livre “Pierre Lapin” n’a pas pris une ride, et ce, malgré les illustrations très classiques de Beatrix Potter. Les couleurs sont douces, le tout est authentique, les enfants auront l’impression d’être au cœur de la nature et feront la connaissance de différents animaux.

« Pierre Lapin » est un personnage adorable que vous pourrez également retrouver dans d’autres aventures : « Bonne nuit, Pierre », « La surprise du printemps » ou encore « Joyeux Pâques Pierre ! ».