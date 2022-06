Main-Oiseau – Album illustré qui aborde le handicap de façon poétique

« Main-Oiseau » est un album illustré qui vaut le détour. Disponible aux Éditions Motus, Benoît Lemennais et Marianne Ferrer évoquent un sujet important, celui du handicap. Et plus globalement de la différence entre chaque être. Celle que l’on voit et qui effraie, mais que l’on peut néanmoins dompter et faire accepter aux autres.

« Main-Oiseau » – Un doux appel à la tolérance

Le livre « Main-Oiseau » est absolument incroyable, tant dans les illustrations que dans le message transmis par le narrateur. Il évoque le handicap de façon poétique, un message de tolérance règne en maître. Et ce n’est pas surprenant, car l’auteur Benoît Lemennais parle de sa fille. On ressent d’ailleurs l’ampleur des sentiments à son égard, le recul qu’il peut avoir face à ce qu’elle peut ressentir au quotidien, du fait d’être différente de ses proches ou encore de ses camarades. Il ressort énormément de la tendresse, parfaitement mise en exergue par les illustrations de Marianne Ferrer.

Le livre “Main-Oiseau” est disponible ICI.

Le travail de l’illustratrice est incroyable, fort et à la fois délicat. Se mêlent alors tout un tas de sensations au travers de représentations réelles ou poétiques. L’idée étant de parler aux enfants du handicap avec des dessins qui leur parlent, qui les rapprochent de la réalité, celle qui est que nous sommes tous différents mais néanmoins uniques. Elle pousse également le jeune lecteur à comprendre que nous avons tous des combats à mener dans l’acceptation de qui nous sommes.

Enfin, nous avons été séduits par la métaphore présente tout au long de la narration, cet oiseau comme symbole de liberté. Si la petite fille est née avec 3 doigts, sa petite main peut se transformer en main-oiseau, signe d’acceptation et d’estime de soi retrouvée.

« Main-Oiseau » est un album illustré absolument incroyable. Certes intime, le narrateur met en exergue le handicap comme un atout, quel beau message !