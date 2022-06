Tout autour de moi – Une douce complicité entre mère et fille

« Tout autour de moi… » est une délicieuse histoire publiée aux Éditions Saltimbanque. Racontée par Stéphanie Demasse-Pottier et illustrée par Chloé Alméras, les autrices forment un duo incroyable, mêlant rêve et réalité, au travers de la complicité d’une petite fille et de sa maman.

« Tout autour de moi… » fait partie de ces livres qui mettent des étoiles dans les yeux. Ici, il est question d’observer ce qui nous entoure et de laisser parler son imagination. Et c’est une jeune fille et sa maman que nous retrouvons en pleine conversation durant la nuit. S’enchaînent ainsi tout un tas de questions en rapport avec ce que la petite fille peut observer autour d’elle. Sa maman quant à elle, lui offre de douces explications. On ressent la complicité et toute cette tendresse entre elles, cet amour palpable qui apporte ce petit côté touchant à l’histoire.

L’héroïne est une rêveuse dans l’âme, à tel point qu’elle interprète les réponses de sa maman à sa façon. Les illustrations représentent tout cela à merveille, l’ambiance globale de l’histoire est adorable. Les couleurs vives, avec notamment ce bleu nuit qui occupe chaque page. Et ce jaune étincelant qui semble avoir toute sa place également. Le tout est harmonieux, en accord avec la curiosité de la petite fille et son amour pour ce qui se passe la nuit malgré quelques peurs nocturnes.

Une complicité sans faille

Le duo mère/fille fonctionne à merveille. Les dialogues de Stéphanie Demasse-Pottier sont certes courts mais efficaces. Chaque phrase transpire de tendresse et de bienveillance. Les enfants vont aimer suivre les aventures de l’héroïne qui ne manque pas d’imagination, et pourquoi pas leur apporter ce qu’il faut de rêve au quotidien.

« Tout autour de moi… » est un livre qui finit en apothéose, ce moment unique lorsqu’on se retrouve en famille. Il va vite s’imposer en lecture du soir. Cela promet de beaux moments de complicité parents/enfants.