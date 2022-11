Gruffalo – Le livre marionnette pour les tout-petits

Pour ceux qui recherchent LE livre à glisser sous le sapin pour les tout-petits, « Gruffalo, le livre marionnette » est celui qu’il vous faut ! Raconté par Julia Donaldson et Axel Scheffler, il promet de bons moments de rigolade, grâce à cette marionnette à doigt en forme de souris que les enfants vont animer tout au long de la lecture.

C’est l’histoire d’une petite souris…



Disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse, « Gruffalo – Le livre marionnette » raconte l’histoire d’une petite souris qui se promène dans les bois profonds. Elle y fait d’ailleurs plusieurs rencontres. Elle croise notamment un renard, un hibou, un serpent et le fameux, unique et célèbre Gruffalo. La souris passe par bien des sentiments. Elle est parfois curieuse, apeurée ou courageuse. Mais elle tient bon, jusqu’à ce qu’elle fasse la rencontre de Gruffalo, ce gros monstre à la bouille effrayante et aux griffes pointues. Sauf qu’en vrai, elle n’est pas du tout effrayée par le Gruffalo, puisqu’elle ressort de sa cachette pour lui faire peur, et cela fonctionne !

Notre avis sur « Gruffalo – Le livre marionnette »

Les tout-petits ont également le droit à leur livre rien qu’à eux, à faire vivre, à jeter, lancer, mâchouiller même, pourvu qu’ils s’amusent ! Et « Gruffalo » est idéal pour cela, sa rigidité, son format, son univers rocambolesque, ainsi que sa mascotte qui ne fait peur qu’en apparence. La narration, quant à elle, est simple et efficace. Elle sollicite le petit pour qu’il prenne part à l’histoire à l’aide de cette petite souris marionnette qui est à croquer.

Si vous avez envie de retrouver le livre « Gruffalo – Le livre marionnette » rendez-vous aux Éditions Gallimard Jeunesse. N’hésitez pas à jeter un coup d’oeil aux autres livres dans la même gamme, Superasticot notamment qui promet d’être tout aussi amusant.



Venez découvrir le livre !