Saison brune 2.0 (nos empreintes digitales)

Saison brune 2.0 est un récit complet de Philippe Squarzoni, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2022. Un album qui fait suite au premier intitulé Saison brune, parus dix ans auparavant, prolongeant ainsi le documentaire sur la numérisation de notre monde et le réchauffement climatique.

Une fille et son père sont installés dans un canapé, ils regardent, à la télévision, l’épisode IV de Star Wars. Puis, après la fin du film, ils regardent un autre grand classique, un incontournable, Retour vers le futur. Après le film, c’est un livre qu’ils vont regarder et lire ensemble, Le hobbit. Enfin, il y aura Charlie Chaplin, Peter Pan, des livres, des bds… Tout cela entremêlé de traces de pas, des empreintes. Des empreintes que les deux personnages laissent derrière eux, et qui finissent par en rejoindre d’autres, des centaines et des milliers. Le père arrête son ordinateur, il a fini de travailler pour aujourd’hui. Il va voir sa fille pour lui demander si son film est également terminé. Elle éteint la télévision et range le DVD. Ils s’habillent tous les deux pour pouvoir sortir et faire quelques courses. Dehors, les rues sont vides, c’est le confinement…

Après la crise du Covid et les différents confinements, l’auteur présente son bilan de l’impact de tout cela sur nos vies et l’environnement. Le temps des confinements, la nature a quelque peu repris le dessus, avec des animaux qui sont revenus, et cela même dans les villes. Mais nos nouveaux usages numériques, durant ces périodes ont certainement eu un impact également. C’est ce que démontre ce documentaire, sous la forme d’une bande dessinée, riche, intéressante et captivante. Un album documenté, qui met les lecteurs faces à des choix, des contradictions et le futur que nous laissons à nos enfants. Des réflexions quant à l’avenir de la planète et le réchauffement climatique, entre autres… Le dessin est simple et efficace, avec certaines planches qui parlent d’elles-mêmes et invitent à la réflexion, sans texte, ni dialogue.

Saison brune 2.0 (nos empreintes digitales) est un album riche, un documentaire des éditions Delcourt, qui invite à la réflexion. Un récit complet qui vient examiner nos nouveaux usages numériques pour mieux déterminer leurs impacts sur notre société et notre environnement.

