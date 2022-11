Une maison pour l’hiver – Éditions Lito

Publié aux éditions Lito, « Une maison pour l’hiver » de Lilas Nord et André Boos propose aux enfants une immersion dans la nature en suivant la trajectoire d’animaux obligés de quitter leur lieu d’habitat pour rejoindre la montagne. Mais de quoi ont-ils peur exactement ?

« Une maison pour l’hiver », c’est l’histoire d’animaux qui, à la sortie de l’automne décident d’hiberner bien au chaud tout l’hiver dans leur tanière, jusqu’à ce que le printemps arrive. Mais c’est à ce moment-là que les hommes intègrent la forêt pour abattre la plupart des arbres. Renards, loir, hérisson et écureuil sont en danger, ils doivent quitter la forêt le plus vite possible. Même si en réalité, ils craignent de rencontrer le « monstre », cette créature immense qu’ils redoutent tant. Puis ils finissent par se retrouver nez à nez avec une ourse et ses deux petits en train d’hiberner paisiblement dans leur grotte. Et à leur grande surprise, elle accepte de tous les recueillir afin de les protéger.

Notre avis sur « Une maison pour l’hiver »

Le livre a ce petit côté mélancolique qui n’est pas sans rappeler les livres que nous avions l’habitude de lire lorsque nous étions tout-petits. Dans « Une maison pour l’hiver », il est question de solidarité, d’entraide pour se sortir d’une situation délicate, à savoir la présence des hommes venus pour couper des arbres dans la forêt. La façon d’écrire de Lilas Nord semble hors du temps. Elle décrit chaque scène avec un soupçon de poésie grâce notamment aux nombreuses rimes. Le ton qu’elle emploie attire la compassion tout en donnant le sourire. Subtilement, elle réussit ce double message qui est que les hommes se réchauffent grâce à la nature, alors que les animaux survivent au froid de l’hiver. Les illustrations quant à elles sont en total accord avec la narration. Le regard des animaux, cette nature aux couleurs de l’automne, tout est doux et délicat.

« Une maison pour l’hiver » est une histoire touchante à découvrir sans plus tarder.



