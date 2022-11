Dr. Good ! Kids – Le grand livre des pourquoi

Le grand livre des pourquoi est un beau documentaire, pour les enfants, de la collection Dr. Good ! Kids, des éditions Gründ, paru en octobre 2022. Un grand livre pour répondre à toutes les questions des enfants, sur le corps humain, l’espace, les sports et jeux, les sens et émotions, les animaux, l’histoire, la nature…

Le grand livre, de plus de 150 pages, propose de répondre à un grand nombre de questions, que les enfants peuvent se poser, et plus encore ! Le documentaire débute avec un sommaire de six pages, annonçant ainsi la richesse de l’ouvrage. C’est avec le corps humain que commence la découverte, invitant à explorer des pieds à la tête. Le cœur, la mémoire, les taches de rousseur, les dents et bien d’autres choses encore vont être expliqué aux enfants. Le corps humain est passé à la loupe, avec les organes et la circulation du sang, tout comme le squelette qui est exploré en détail.

Le livre présente surtout des questions suivies des réponses, sous forme de paragraphes. De nombreuses illustrations accompagnent ses explications, pour accompagner, amuser ou mieux comprendre. Les thèmes sont très nombreux, le documentaire est très riche d’informations, qui plairont aux enfants. En effet, les différentes parties qui organisent le livre offrent un bel éventail de sujets divers et variés. Du corps humain à l’espace, en passant par les animaux, les sports et jeux, l’histoire et encore la technologie, c’est sur un ton humoristique et décalé, et pourtant sérieux également, que les jeunes lecteurs vont pouvoir trouver les réponses à leurs questions et plus encore.

Le grand livre des pourquoi est un documentaire riche et amusant, dans éditions Gründ. Un ouvrage très complet, pour apprendre en s’amusant, avec Dr. Good, alias Michel Cimes, qui aborde tous les thèmes possibles autour desquels les enfants peuvent se poser des questions.

