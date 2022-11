Il était une fois la Magie des Sorcières – Beatrice Blue

« Il était une fois la Magie des Sorcières » est un livre enchanteur à découvrir aux Éditions Little Urban. Réalisé par Beatrice Blue, il promet de délicieux moments d’évasion grâce aux deux héroïnes du livre, des petites sorcières du nom de Lili et Moïra.

De la magie, encore de la magie…

Dans « Il était une fois la Magie des Sorcières » nous faisons la connaissance de Lili et Moïra, deux meilleures amies sorcières aux personnalités bien différentes. Lili montre qu’elle a confiance en elle, elle prend la vie comme elle vient sans trop se poser de questions. Quant aux sorcières qui l’entourent, tout semble leur réussir également. Moïra, quant à elle, se sent différente et a l’impression de ne pas savoir utiliser correctement sa magie. Alors que toutes les sorcières sont censées recevoir un talisman pour faire grandir leur magie, Moïra reçoit un balai. Pourquoi ai-je eu un simple balai alors que les autres magiciennes ont eu un bijou étincelant ? Alors qu’elle déprime, Lili vient la consoler en lui disant que sa magie est et restera exceptionnelle si elle accepte de rester comme elle est. Elle décide d’écouter son amie et se laisse porter par des pensées positives quand subitement, elle se met à voler sur son balai ! Moïra est enfin heureuse sous les yeux attendris de sa meilleure amie Lili.

Notre avis sur « Il était une fois la Magie des Sorcières »

Quelle bouffée d’oxygène ! Et quel plaisir d’entrer dans l’univers magique de Beatrice Blue qui s’est occupé de la narration et des illustrations. Ce livre est superbe, les illustrations sont clairement dans le thème de la magie, elles sont douces et lumineuses. Les filles, Lili et Moïra, sont aussi belles l’une que l’autre, bien que différentes. Elles sont singulières à leur façon, attendrissantes aussi. La vie au village enchanté va donner envie aux lecteurs de plonger dans l’histoire. Ils vont aimer participer aux tours de magie, aux formules magiques, aux incantations. Et ils seront heureux de voir l’accomplissement de Moïra perchée sur son balai magique !

« Il était une fois la Magie des Sorcières » va permettre aux enfants de sortir de leur quotidien en rêvant à d’autres contrées. Ils pourront aussi faire preuve d’imagination à la recherche de leur propre talisman, celui qui leur donnerait le pouvoir d’être heureux chaque jour et pour toujours.

Venez découvrir le livre !