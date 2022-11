Fleurance nature – Le calendrier de l’Avent beauté et bien-être

Fleurance nature est une marque française, qui fabrique des produits naturels et bio, depuis près de 50 ans. Ces produits sont un bienfait pour la santé, mais aussi pour l’environnement. L’expérience et le savoir-faire de la marque se démontrent au travers de belles gammes de produits bien-être et beauté. Des produits à retrouver, à découvrir ou redécouvrir dans ce superbe calendrier de l’avent Fleurance nature.

Fleurance nature est une marque française, née dans le Gers, en 1972. Pionnière et leader du bio, proposant des produits sains, sans pesticides, no additifs chimiques. C’est en commençant par de la gelée royale que la marque fait ses preuves et poursuit par des produits de soins, de cosmétiques, de beauté et de bien-être. Un bel éventail de produits bio, dont quelques-uns sont à découvrir ou redécouvrir dans le beau et grand calendrier de l’Avent.

Le calendrier de l’Avent est sobre et élégant, rouge foncé, presque bordeaux, avec des motifs blancs et dorés. Le graphisme est plutôt rond et doux, moderne et charmant. Le coffret s’ouvre en deux, comme un livre, offrant, là encore, un joli visuel. Les vingt-quatre cases à ouvrir portent les mêmes motifs blancs et dorés, que la couverture. Des fenêtres de différentes tailles, et mêlées, avec des chiffres assez gros, qui ne se confondent plus ou moins avec les dessins, pour un ensemble subtil.

La première case cache un tube de 50ml de shampooing doux à l’hamamélis et aux protéines de blé. Une formule biodégradable et douce pour apporter force et brillance aux cheveux, tout en respectant le cuir chevelu. Le shampooing convient à tous les types de cheveux, et même pour les enfants à partir de 3 ans.

Derrière le deuxième volet se trouvent deux sachets de l’infusion hiver, à l’eucalyptus, thym, citron, cannelle et clou de girofle. Une infusion parfaite pour la saison, pour adoucir la gorge et stimuler les défenses naturelles, notamment avec la cannelle et le clou de girofle qui contribuent à la bonne santé des voies respiratoires.

Un petit savon de 20g, au beurre de karité est à découvrir derrière la troisième fenêtre. Un savon au parfum frais, adapté aux peaux de toute la famille, pour une hygiène au quotidien, en douceur, avec le beurre de karité. La formule est douce, à la mousse onctueuse et offre un parfum plein de fraicheur, très plaisant.

La quatrième fenêtre révèle un tube de 30ml de crème de mains à la fleur d’oranger. Une crème bio onctueuse et fondante, non grasse, qui ne reste pas sur les mains, mais pénètre réellement dans l’épiderme. Le parfum est subtil et agréable, pour ce format pratique à emporter partout !

Dans la cinquième case, c’est un crayon à lèvres, au format full size, qui est à retrouver. Un crayon rouge, pour se dessiner et délimiter des lèvres parfaites, à la texture douce et soyeuse. Une couleur intense et parfaire, pour les fêtes à venir…

Un tube de 15ml de sérum hydratant à l’eau florale de rose est à découvrir derrière la fenêtre numéro 6. Une formule bio qui allie trois extraits de roses, aidant à lutter contre les agressions extérieures subies au quotidien. La peau est ainsi libérée des toxines et protégée de la pollution.

Un deuxième shampooing se cache dans la septième case. Un tube de 50ml de shampooing à l’argan, qui est fortifiant et nourrissant. Une solution pour les cheveux secs, enrichi en huile d’argan, pour son pouvoir nutritif et hydratant. Le parfum est délicat et très plaisant à retrouver, après le soin.

Derrière le huitième volet se trouvent deux sachets d’infusion détox bio, au romarin, menthe poivrée, anis, bardane et ortie. Des sachets à infuser dans l’eau chaude, pour savourer une boisson bienfaisante, au bon goût d’anis, qui favorise l’élimination et la détoxification, soutient une bonne digestion et contribue à avoir une peau nette.

La neuvième fenêtre cache un deuxième petit savon de 20g, à la fleur d’oranger et au beurre de karité. A appliquer sur peau mouillée, le savon mousse et offre plein de douceur. Il nettoie et nourrit la peau en la laissant délicatement soyeuse et parfumée. Le format pratique, permet de l’emporter facilement, pour un week-end ou les vacances.

La case numéro 10 recèle un tube de 50ml de lait corps hydratant à l’eau florale de rose. Une texture fluide et légère, très agréable à appliquer, sur le corps, pour une peau hydratée et apaisée, nourrie et protégée. Un lait efficace, pour tous les types de peau, qui saura plaire.

Un nouveau tube de 30ml de crème pour les mains est à découvrir derrière la onzième fenêtre. Une crème légère et parfumée, ni grasse, ni collante, pour prendre soin de ses mains, avant les fêtes et durant l’hiver. Une formule douce pour une peau hydratée, assouplie et apaisée.

Le douzième volet dévoile un crayon pour les yeux, dans la teinte 02 gris. Un crayon vegan et bio, en bois issu des forêts gérées durablement. La formule est naturelle, douce, à base d’huile de coco et de cire de carnauba, pour une longue tenue, qui intensifiera les regards.

La treizième case cache un tube de 15ml de crème hydratante à l’eau florale de rose. Une crème pour le visage, avec une hydratation longue durée, et à l’action anti-pollution. Sa texture est agréable, légère et non collante, pour une action efficace et plaisante.

Derrière la quatorzième fenêtre se trouve un tube de 50ml de gel douche verveine et bergamote. Une formule bio, pour cette base lavante très douce et légèrement parfumée, qui apportera un brin de fraîcheur très agréable. Un format également pratique, à emporter facilement avec soi.

Deux sachets d’infusion brule graisses sont à découvrir et déguster, derrière le quinzième volet. Une infusion bio bienvenue, avant les repas copieux des fêtes, pour une dégradation des lipides et un contrôle du poids. Le mélange maté, thé vert et café vert qui stimule de déstockage des graisses.

Un troisième tube de 30ml de crème pour les mains, à la fleur de tiaré est à retrouver dans la seizième case. Là encore, la formule est bio, confortable et légère, pour hydrater parfaitement la peau, pour l’hiver à venir. Un format pratique, qui ira parfaitement dans le sac à main !

La case numéro dix-sept recèle un troisième petit savon de 20g, à l’amande et au beurre de karité. Un produit bio, pour toute la famille, pour offrir une peau propre et douce. La mousse délicate laisse un agréable parfum d’amande, un plaisir gourmand et plaira !

Le dix-huitième volet cache un flacon de 50ml d’eau micellaire démaquillante à l’eau florale de rose. Une solution bio, pour les peaux sensibles, à appliquer matin et soir, avec l’aide d’un coton, sur l’ensemble du visage, sans rinçage. Une lotion fraîche et légère, pour une peau propre et purifiée, nette et rayonnante.

Derrière la dix-neuvième fenêtre se trouve un tube de 50ml de gel douche agrumes et fleurs blanches. Une formule douce, au parfum fleuri et fruité, évoquant une belle journée ensoleillée. Une mousse délicate et onctueuse, qui offre un véritable moment de plaisir, ainsi qu’une peau douce, à croquer.

Un crayon pour les yeux, noir, est à découvrir dans la vingtième case. Du maquillage pour sublimer le regard, à la formule bio et vegan, naturelle et douce, agréable à appliquer et à porter.

La case numéro 21 révèle deux sachets d’infusion de Noël. Une infusion biologique qui sent bon les épices et ramène rapidement aux fêtes de fin d’année. Un mélange de rooibos, cannelle, gingembre, coriandre, cardamome, badiane, clou de girofle et zeste d’orange qui offre une savoureuse boisson à déguster.

La vingt-deuxième fenêtre offre un nouveau tube de crème pour les mains à la vanille, de 30ml. Tandis que l’avant-dernière case révèle un nouveau tube de gel douche rose et jasmin, de 50ml. Deux produits bio, pratiques par leur format voyage, et plaisant à utiliser, appliquer.

Enfin la dernière case, la vingt-quatrième, de couleur différente, dévoile un rouge à lèvres de 3,5g, de teinte 312. Un rouge tendre, à la couvrance parfaite et la bonne tenue, qui offre des lèvres douces et sublimées. Une formule enrichie en huile d’argan permet de protéger les lèvres tout en les embellissant.

Le calendrier de l’Avent Fleurance nature est un beau coffret, très complet, dont les cases s’ouvrent assez facilement et dont les produits tiennent bien et se retirent sans efforts. Un joli éventail de produits de soins, de beauté et de santé, pour prendre soin de soi, avant les fêtes, se faire plaisir ou faire plaisir en l’offrant, ou en partageant certains produits. Une belle découverte, avec 24 produits certifiés bio, pour un coffret tout à fait raisonnable.

La marque française Fleurance nature est à retrouver par ici.