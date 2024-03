La chasse au trésor de Pierre Lapin – Un livre à flaps

« La chasse au trésor de Pierre Lapin » de Beatrix Potter et Eleanor Taylor rejoint le rayon littérature jeunesse pour le plus grand plaisir des adeptes des aventures de ce lapin intrépide. Petite mascotte des tout-petits, il les invite à le suivre durant une chasse au trésor rythmée qui réserve bien des surprises.

Le petit nouveau de la collection – « La chasse au trésor de Pierre Lapin »

« La chasse au trésor de Pierre Lapin » rejoint deux autres livres que nous vous avons déjà présentés sur FranceNetInfos. Deux livres dans ce même format attractif, et cette recherche de petites choses éparpillées au cœur de décors qui rythment l’histoire. D’ailleurs, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux articles que nous avions consacré aux ouvrages « Une surprenante chasse aux œufs » et « Les cadeaux de Noël de Pierre Lapin » en vous rendant ICI.

« La chasse au trésor de Pierre Lapin » est disponible sur Amazon.

Dans « La chasse au trésor de Pierre Lapin » les enfants vont se retrouver au cœur d’une histoire rythmée. À la suite d’une grosse tempête, Pierre et ses sœurs se rendent compte que la forêt est sens dessus dessous. Tout s’est envolé, au point que les habitants sont à la recherche de leurs effets personnels. Notamment leur maman – Madame Lapin – qui a perdu son panier. Ni une ni deux, les petits lapins s’aventurent dans la forêt à sa recherche. Au fur et à mesure de leur promenade, ils retrouvent tout un tas d’objets utiles au voisinage : les cannes de Jérémie Pêche-à-la-Ligne, le tablier de Madame Piquedru, le bonnet de Sophie, etc. Pour finalement, mettre la main sur le panier de Madame Lapin, et cela n’a pas été si facile !

« La chasse au trésor de Pierre Lapin » – Notre avis

Nous avons beaucoup aimé ce nouvel album, charmés par le format dans un premier temps. Les illustrations sont reconnaissables, la narration également. Il règne un univers à part dans ces histoires, nous ne sommes pas surpris qu’elles plaisent autant aux enfants. Le récit est rythmé par les trouvailles qui se cachent derrière chaque flaps. Une façon astucieuse d’intégrer le lecteur à l’histoire en le faisant participer. L’immersion dans la nature est une bouffée d’oxygène, quant à l’univers en lui-même, efficace comme à l’accoutumée.

« La chasse au trésor de Pierre Lapin » rejoint la collection des aventures de Pierre Lapin à la façon d’un cherche et trouve grâce aux nombreux flaps glissés dans la narration. Une histoire riche et rythmée qui n’aura aucun mal à séduire les lecteurs.