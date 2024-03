Ma journée de bébé – Le livre pétillant de Soledad Bravi

« Ma journée de bébé » est un petit livre cartonné, raconté et illustré par la pétillante Soledad Bravi. L’autrice/illustratrice propose aux enfants de la rejoindre dans son univers coloré à la découverte de ce à quoi ressemble la journée d’un bébé. Un livre que les enfants vont aimer lire, relire et lire encore.

« Ma journée de bébé » – Un livre pour les tout-petits

Parmi les livres que nous vous conseillons de mettre entre les mains des tout-petits – car il n’est jamais trop tôt – il y a « Ma journée de bébé ». Un livre adorable, qui grâce à sa couleur rouge vif va rapidement attirer leur curiosité. Son petit format ainsi que ses pages cartonnées vont leur permettre de lire sans risquer de se faire mal, juste pour le plaisir d’observer les superbes illustrations de Soledad Bravi.

Et si on découvrait à quoi ressemble une journée de bébé ?

Le livre « Ma journée de bébé » est adorable, nous avons aimé l’idée de départ, à savoir raconter aux enfants à quoi ressemble une journée de bébé. D’ailleurs, les bébés eux-mêmes n’auront aucun mal à s’identifier en observant chaque situation bien qu’ils ne parlent pas encore. Et certains livres font cela très bien puisqu’ils réussissent à attirer l’attention des plus jeunes en mettant en exergue des situations qui leur sont familières. Bravo donc à Soledad Bravi qui va non seulement attirer leur attention, mais également leur permettre de s’identifier au fur et à mesure des pages.

« Ma journée de bébé » – Quelques mots sur l’histoire

« Ma journée de bébé » raconte l’histoire d’un bébé du moment où il se lève jusqu’au coucher. Au fil de la journée, il pleure parce qu’il a faim, il prend son biberon dans les bras de sa maman, il joue avec son chien, fait caca et dodo régulièrement. Il goûte, se promène, prend un bain, écoute une histoire, dîne, fait un câlin et va au dodo. En bref, une routine réconfortante qui participe à ce qu’il passe une bonne journée.

Notre avis sur « Ma journée de bébé »

Avec ce livre, Soledad Bravi guide les tout-petits à observer le monde dans lequel ils évoluent, mais également à s’arrêter sur les détails présents dans les illustrations. Le jeu de couleurs sur chaque page, la représentation de scènes familières qui va forcément leur rappeler leur propre quotidien. Ils ne mettront que quelques secondes pour rentrer dans l’univers pétillant de l’autrice/illustratrice. Nous sommes persuadés qu’ils seront pressés de rouvrir le livre et pourquoi pas commencer à faire leurs propres commentaires.

« Ma journée de bébé » de Soledad Bravi est également disponible sur Amazon.