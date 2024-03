L’or des marées, tome 4, Pilleurs d’épaves

Pilleurs d’épaves est le quatrième et dernier tome de la saga romanesque L’or des marées, des éditions Glénat, paru en février 2024. Une bande dessinée de François Debois et Serge Fino, qui présente l’adaptation du best-seller Le pain de la mer, de Joël Raguénès.

Mai 1903, la demeure des Lemarchand a vu passer des générations d’entrepreneurs. Des alchimistes de la mer qui ont réussi à transformer le goémon sans valeur en iode, utilisé comme agent antiseptique, dans la médecine, ainsi que dans la photographie. Mais parfois, il arrive qu’une anomalie se glisse au sein d’une lignée familiale prestigieuse. Félix arrive à la demeure familiale, à cheval. Il croise Rozenn. Celle-ci est surprise. Félix lui demande ce qu’elle fait. Rozenn, en baissant la tête explique qu’elle va faire quelques courses. Félix pense que Rozenn la fuit, alors qu’ils ne se sont pas vus depuis des années. Puis, il lui rappelle qu’elle ne le fuyait pas ainsi, auparavant. Rozenn tente de continuer son chemin, affirmant qu’elle est déjà en retard pour le marché… Félix, d’un ton sec, explique que Rozenn devrait faire en sorte qu’il se sente bien ici et lui demande de rentrer !

Les tensions sont toujours palpables au sein de la famille Lemarchand, alors que Félix revient un temps à la maison familiale. De son côté, Yves est emmené par le mari d’Estelle près d’un navire qui a échoué. Il propose de s’associer pour acheter ce bateau, afin d’y repêcher la marchandise, pour la revendre. Alors qu’ils se retrouvent au bord de la ruine, le Vesper et son contenu seraient leur salut. Ainsi, la bande dessinée présente une nouvelle affaire et aventure, pour Yves et l’industriel du Conquet. Un risque, du danger et Félix qui rôde toujours, pour faire un mauvais coup ! Le récit se trouve, une fois de plus, plutôt bien découpé, et captivant, avec un peu moins de romance, mais des tensions et du suspense, quant à découvrir ce que l’épave cache… Le dessin reste plaisant, avec un trait semi-réaliste et expressif, avec trait plutôt rond, pour un univers assez doux.

Pilleurs d’épaves est le quatrième et dernier tome de la saga maritime et romanesque L’or des marées, des éditions Glénat. Un portrait sociétal et une adaptation plutôt réussis, qui offre ici une conclusion épique et pleine de suspense.

