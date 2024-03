Le voyage du petit nuage – Ed. Gründ

Le voyage du petit nuage est un album jeunesse poétique, de Coline Pierré et Charlotte Des Ligneris, paru aux éditions Gründ, en mars 2024. Un récit qui conte le voyage drôle et initiatique, d’un petit nuage qui voulait se sentir plus léger.

Dans le ciel, vivait un petit nuage gris, rempli de gouttes de pluie froides. Il ressemblait aux autres nuages gris, mais ses gouttes à lui ne tombaient jamais à terre. En effet, elles restaient coincées à l’intérieur de lui. Le petit nuage gris était chaque jour de plus en plus lourd et de plus en plus gris. Il était devenu si lourd qu’il se piquait sans arrêt au sommet des montagnes. Cela lui faisait mal et le rendait ronchon. Les jours pluvieux, le petit nuage gris regardait avec envie ses congénères se débarrasser de leur pluie, et remonter plus haut dans le ciel.

Le récit invite à suivre ce petit nuage gris. Il ne parvient pas à faire pleuvoir et à se débarrasser de sa pluie, comme les autres nuages. Aussi, il va tenter de trouver sa place dans ce monde. Après quelques expériences, plus ou moins concluantes, à travers un voyage incroyable, il va tenter de se laisser porter… L’album est poétique, proposant de découvrir les émotions de ce petit nuage qui n’arrive pas, de ce fait, à trouver sa place. Le voyage suggère tant de possibilités d’une nouvelle vie, pour ce petit être. une découverte du monde et ses multifacettes… Au cœur de cet album touchant, il y a les émotions, la colère, la frustration et l’acceptation de soi, pour vivre bien et libre. Le graphisme est surprenant, avec des collages, offrant un univers curieux et beau.

Le voyage du petit nuage est un album jeunesse poétique, des éditions Gründ. Un bel ouvrage qui vient présenter un petit nuage gris qui ne semble pas trouver sa place dans ce monde, et débute un voyage plein de surprise, pour tenter de se trouver.

