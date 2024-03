Damn them all – Premier tome

Damn them all est un comic Simon Spurrier et Charlie Adlard, paru aux éditions Delcourt, en février 2024. Un premier tome dense qui présente un thriller sombre et surnaturel, une chasse aux démons qui débute, pour une jeune femme, détective de l’occulte…

Il lui a fallu harceler son oncle Alfie pendant huit mois, pour qu’il accepte enfin. Elle ne savait pas trop à quoi s’attendre, quant à la vraie magie ! Ellie avait dix-sept ans et son oncle était réputé dans les cercles ésotériques de Londres. Elle n’y croyait pas vraiment. A ses yeux, son oncle ne valait à peine mieux que ces branleurs qui animent les anniversaires, avec des lapins dans les hauts-de-forme. Son oncle lui expliquait, que pour une invocation, il faut un mois, pour se préparer. D’ici là, elle ne devait pas boire d’alcool, ne pas prendre de beuh et ne pas faire l’amour. La première leçon pour Ellie est que la magie ne fonctionne pas sans sacrifice. Pour les sacrifices, elle pensait à des agneaux, des bébés ou du sang de vierge… Son oncle rappelait que ce qu’il fallait sacrifier était surtout du temps et des efforts.

Le récit est dense, et plutôt bien découpé, en plusieurs chapitres. Le comic présente, dans un premier temps, assez rapide, l’héroïne. Mais les choses vont rapidement s’enchaîner, car après la mort de son oncle, 72 démons semblent avoir été libérés. Ces démons de l’enfer peuvent être invoqués trop facilement, afin d’assouvir les désirs du premier humain venu. Aussi, une traque, pour la détective de l’occulte, va débuter… Le thriller mène également vers une enquête, pour savoir qui pourrait être à l’origine de ce chaos. La bande dessinée présente une anti-héroïne, qui se balade toujours avec son marteau fétiche. L’univers est sombre, effrayant, avec ces démons effroyables, mais il est aussi rythmé avec de l’action et la verbe de l’héroïne. L’ambiance poisseuse, mystique et brutale plaira à un grand nombre de lecteurs. Le dessin est plaisant, avec un trait parfois un peu strict, mais un découpage toujours aussi efficace et dynamique.

Damn them all est un thriller sombre et surnaturel, qui débute avec ce premier tome, des éditions Delcourt. Un comic bien mené, dense, avec une antagoniste efficace, un danger imminent et des démons à renvoyer en enfer par tous les moyens nécessaires.

