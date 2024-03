Trompe-l’œil – Vendetta artistique ! – Éditions Jungle

Partagez





Glenn est un artiste-peintre solitaire dont les personnages picturaux accompagnent les journées. Lorsqu’il s’adonnait à l’art du « trompe-l’œil » pour des gens mal intentionné, il s’est retrouvé au frais un petit moment. À présent, il est clean, mais il semblerait que sa propre fille Jade, elle-même, petite frappe sortant de prison, l’embarque dans une nouvelle embrouille !!!

Une « family business » saugrenue et de l’art, en one shot, mêlant enquête, comédie et famille !

À retrouver aux Éditions Jungle, collection Ramdam depuis le 21 mars 24 !!! (+14)

Le décor :

« L’art est un mensonge qui nous permet de dévoiler la vérité » Pablo Picasso.

Québec, Réveillon de la Saint-Sylvestre …

Pendant que tous, regardent le feu d’artifice donné en cette fête de fin d’année, personne ne remarque cette camionnette avançant prés de la route.

Dedans, Fiona, son père et son oncle repartiront bientôt le coffre plein de tableaux de maître, qu’ils vont de ce pas, voler dans la maison du maire !

Avec tout ce bruit et la célébration du nouvel an, tout se passe comme prévu, sans accros. Et sur le chemin du retour, Fiona sort même quelques gâteaux quelle est si fière d’avoir confectionné elle-même. Mais, malheureusement, tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde. Son père jette son joli paquet par la fenêtre en la houspillant, et en lui rappelant qu’il ne sait pas ce qu’il va faire d’elle !!!

Le lendemain, c’est à l’établissement de détention de Québec, que la jeune Jade sort enfin. Quel bonheur de respirer l’air frais et de dire adieu à cette prison !!! Mais, chassez le naturel, il revient au galop… Dès qu’elle est posée, elle cherche déjà des partenaires pour monter un nouveau coup. Et c’est sur une « ancienne amie » du nom de Fiona Williams qu’elle va, presque, tout miser…

Le point sur la BD :

Grâce à une ironie du sort juste assez dosée, Damien Martinière tient les rênes d’un récit familial plus qu’une histoire de gangster !! On est là à découvrir les personnages principaux de son récit : un flic, bientôt papa. Un véreux. Deux familles dont les pères ont un lourd passif. Un à la gâchette facile. Et l’autre, poète qui croit en ses rêves et parle à ses créations qui l’accompagnent dans sa folie et dans sa solitude.

Mais ce que l’on retient, majoritairement, de Trompe-l’œil aux Éditions Jungle, ce sont ses nouvelles branches de l’arc généalogique, entraînées dans le carcan violent de leurs ainés. Avides de liberté.

Difficile de s’exprimer en tant que filles devant l’autorité paternelle. Et pourtant, l’auteur inclut habilement ces histoires de familles dans un braquage bancal, avec beaucoup de sentiments et de malice … Avec un petit côté humour british !

Les couleurs posées par Muge QI, ne font que rajouter à l’ambiance frénétique et bouillonnante, tout en adoucissant le côté sombre. Quant aux illustrations de Paul Bona, un mélange d’art moderne et de caricature, donnant un côté esthétique à cette œuvre si originale.

La conclusion :

Un vrai régal de lecture aux Éditions Jungle Ramdam ! Les auteurs réussissent à nous faire passer de business à vendetta, tout en rebondissant avec cynisme sur différentes situations familiales. C’est à la fois beau et drôle. Froid et attachant. Et puis, il y a l’art omniprésent et cette frontière du bien et du mal. La vie, la mort. L’amour et la folie, aussi pure que cette issue finale !! Une œuvre coup de cœur avec ces références à Van Gogh/ Thelma et Louise et sûrement d’autres que je n’ai pas décelée dans ce jeu de Trompe l’œil !!!