Le grand imagier de Pierre Lapin – Un livre à flaps dès 1 an

Les brillantes Beatrix Potter et Eleanor Taylor continuent de surprendre les enfants lorsqu’elles proposent de nouvelles aventures de leur lapin préféré, Pierre Lapin. Publié aux Éditions Gallimard Jeunesse, le livre à flaps « Le grand imagier de Pierre Lapin » possède les premières notions essentielles à connaître pour les tout-petits dès 1 an.

Le grand imagier de Pierre Lapin – Un livre d’apprentissage ludique

Parmi les livres tout-carton qui se démarquent actuellement au rayon littérature jeunesse, il y a « Le grand imagier de Pierre Lapin », un livre d’apprentissage ludique spécialement conçu pour attirer l’attention des enfants. Le but du livre : leur transmettre des notions essentielles telles que les formes, les couleurs, les chiffres, les contraires, etc. Et ils seront d’autant plus pressés d’apprendre de nouvelles choses lorsqu’ils découvriront l’univers global du livre. D’ailleurs, bravo aux autrices qui, une fois n’est pas coutume, n’auront aucun mal à attirer l’œil des tout-petits dès la première page.

Un livre animé qui motive l’apprentissage

Ils vont d’abord faire la connaissance des amis de Pierre Lapin en soulevant chaque flaps. Où sont-ils ? Sur la branche ? Dans le terrier ? Derrière l’arbre ? Puis, ils partiront à la recherche d’animaux et d’un fermier, bien évidemment cachés sous les flaps. Derrière chacun d’entre eux, un ou plusieurs amis de Pierre sont à compter, avec en prime le chiffre correspondant écrit de façon à les cueillir visuellement. La double page « Les couleurs » est superbe. Nous retrouvons la maman Lapin qui observe Pierre et ses sœurs en train de préparer un goûter festif. Elle encourage le lecteur à retrouver chaque couleur citée sous les volets : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, rose, marron.

Contraires, Formes, etc.

D’autres notions essentielles ressortent du livre, comme l’apprentissage des contraires qui se veut original ici. Les lecteurs n’auront qu’à soulever les flaps pour retrouver quel personnage est le plus grand, le plus petit, le plus mouillé, etc. Vient alors l’apprentissage des formes au cœur du terrier, autour de recherches toutes aussi ludiques que les précédentes : Vois-tu le carré ? Qu’est-ce qui est en forme de cœur ? Où sont les étoiles ? », etc. Enfin, alors que Pierre Lapin a passé une riche journée, la narratrice propose au lecteur d’ouvrir tous les volets à la recherche de notre héros préféré.

« Le grand imagier de Pierre Lapin » possède des illustrations incroyables. Sa forme xxl et son toucher brillant en fait un livre attractif que les enfants seront ravis de parcourir encore et encore. La pédagogie est au rendez-vous, l’apprentissage se veut ludique, notamment grâce à l’univers de ce lapin au grand cœur, notre cher Pierre Lapin.