J’aimerais tellement être un chat – Le livre jeunesse d’Helen Hancocks

Parmi les livres que nous avons récemment découverts, il y a « J’aimerais tellement être un chat » raconté par Helen Hancocks, publié aux Éditions marcel et joachim. Un livre jeunesse qui va intéresser plus d’un enfant étant donné qu’ils sont nombreux à être fascinés par le chat, cet animal de compagnie qui à en croire l’héroïne de l’histoire, fascine pour tout un tas de raison.

Vouloir être chat ? Facile !

Ah la vie de chat, le rêve pour un grand nombre d’entre nous. En effet, comme le raconte très bien l’autrice/illustratrice Helen Hancocks, un chat ne fait rien de la journée, il dort et dort encore. Il s’étire longuement, mange de temps en temps, se cache, joue, part se promener et n’oublie jamais de retourner chez lui. En tout cas, la petite fille de l’histoire est fascinée par son chat au point qu’elle décide de l’observer toute la journée en reproduisant tout ce qu’il fait… ou presque !

« J’aimerais tellement être un chat » – Un livre esthétiquement joyeux

Les illustrations colorées d’Helen Hancocks invitent le jeune lecteur à suivre la petite fille dont le look nous fait fondre avec ses petites lunettes rondes, son carré et ses expressions adorables. Les dessins semblent être en mouvement, représentatifs de la bonne humeur de l’héroïne. Les enfants vont la suivre dans sa maison, de pièce en pièce, en plein mimétisme, plus que jamais heureuse d’être un chat le temps de quelques minutes. Cela donne lieu à des scènes adorables, lorsqu’elle se roule par terre, qu’elle s’étire, qu’elle chasse une chaussette au sol. Ou encore lorsqu’elle se cache derrière le rideau dans l’espoir qu’on ne la voit pas. Elle tente aussi de voir dans le noir, d’aller dehors à sa guise en grimpant un peu partout, de bien s’entendre avec le chien des voisins, etc.

Notre avis sur le livre jeunesse « J’aimerais tellement être un chat »

« J’aimerais tellement être un chat » est un livre adorable. Les enfants ne mettront pas deux secondes à s’attacher à l’héroïne, une fillette en totale admiration pour son chat. C’est bien simple, elle passe sa journée à l’observer, et en profite pour reproduire tout ce qu’il entreprend. Le livre se démarque pour ses couleurs vives, notamment ces teintes orange Pantone pastel qui respirent la bonne humeur. Les illustrations d’Helen Hancocks sont attrayantes, elles sont vives, réalistes et pourtant enfantines, on adore !

