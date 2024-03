Le nouvel arrivant – Un album jeunesse, Éditions marcel et joachim

« Le nouvel arrivant » est un livre jeunesse qui s’impose par son originalité. Publié aux Éditions marcel et joachim, les auteurs – Charly Delwart et Delphine Perret – nous offrent une histoire attendrissante autour de l’arrivée d’un nouvel enfant dans la famille. Dans un style entre tendresse et malice, il n’en fallait pas plus pour que nous ayons envie de vous le présenter dans le détail.

« Le nouvel arrivant » – Une histoire drôle et attendrissante

« Le nouvel arrivant » raconte – comme son titre l’indique – l’arrivée d’un nouveau-né dans une famille. C’est d’ailleurs l’un de ses parents qui va décrire chacun de ses gestes durant toute la narration. Il va donc retranscrire ce qu’il observe de ce petit être qui l’anime au quotidien dès les premières pages. Il détaille chacun de ses gestes et en fait sa propre interprétation. Une interprétation sortie tout droit de son imagination et qui rend l’histoire encore plus attendrissante. Il va expliquer que durant ses premiers mois, le nouvel arrivant est un magicien parce qu’il joue à se cacher, un assistant de cirque lorsqu’il s’amuse à se mettre des cubes sur la tête, ou encore un clown, une canaille, un aventurier, etc.

« Le nouvel arrivant » est disponible sur Amazon.

Un livre riche en narration, rythmé par des illustrations amusantes

« Le nouvel arrivant » est un album jeunesse amusant, riche en narration. Il a ce petit quelque chose de différent, sûrement ces illustrations épurées qui forcent à se concentrer sur l’essentiel, à savoir ce petit être à la tête rigolote. Et pour ce faire, l’autrice retranscrit ce que le parent observe, dans un style bien à elle, qui donne le sourire du début jusqu’à la fin. Entre métaphores et réinterprétations, les parents vont se remémorer de délicieux souvenirs, notamment ceux de la première année de bébé. Ces moments précieux, très souvent magiques, qui restent gravés dans la mémoire. L’histoire en elle-même est amusante, rythmée par des illustrations évocatrices de toutes ces choses qu’un bébé aime faire.

Un livre qui s’observe longuement

Nous avons trouvé que le livre était esthétiquement original avec cette couverture bleue, sûrement pour dire que l’on va parler d’un petit garçon, et surtout le côté épuré du contenu qui force à se concentrer sur l’essentiel, à savoir ce petit être qui vient d’arriver. Et pour voir qu’il est représenté via un coup de crayon très fin, l’illustrateur réussit à l’animer comme jamais. La narration quant à elle est riche, épurée également, puisqu’elle donne l’impression d’avoir été tapée à la machine à écrire, la petite touche originale, car peu observée dans d’autres livres.

« Le nouvel arrivant » fait partie de ces livres originaux qui donnent le sourire. D’abord, parce qu’ils nous remémorent de délicieux souvenirs, ceux de l’arrivée d’un bébé dans la famille. Mais aussi pour toutes les anecdotes partagées, merveilleusement illustrées, qui prouvent que les premiers mois sont magiques. Voir ce petit être en action du début jusqu’à la fin est attendrissant, on a d’ailleurs du mal à le quitter des yeux. C’est le genre de livres que les enfants à partir de 4 ans vont apprécier de parcourir car ils prendront conscience de ce à quoi ressemblent les premiers jours de leur vie. Et ils pourront aisément comprendre l’engouement de leurs parents lorsqu’ils apprennent l’arrivée d’un nouvel enfant dans la famille.

« Le nouvel arrivant » est un livre que vous pourrez retrouver aux Éditions marcel et joachim.