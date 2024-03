Pierre Lapin – Le livre tout-carton « Un bateau pour Pierre »

« Un bateau pour Pierre » est un album tout-carton que les enfants à partir de 2 ans pourront retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Raconté par la célèbre Beatrix Potter, et illustré par Eleanor Taylor, ils seront ravis de participer à la nouvelle aventure de Pierre Lapin qui est bien décidé à construire un radeau tout seul. Va-t-il s’en sortir ?

Pierre Lapin – La mascotte des tout-petits

Les enfants seront ravis de retrouver Pierre Lapin, ce gentil lapin, doux et intrépide qui a plus d’un tour dans son sac. Il a ce petit côté « aventurier » qui donne envie de le suivre dans chacune de ses aventures. D’ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Pierre Lapin, n’hésitez pas à découvrir nos articles où nous vous présentons quelques précédents ouvrages ICI.

« Un bateau pour Pierre » – Quelques mots sur l’histoire

« Un bateau pour Pierre » raconte l’histoire de Pierre Lapin, bien décidé à construire son propre radeau. Il est persuadé qu’il peut tout à fait s’en sortir seul, bien que ses sœurs – Flopsaut, Trotsaut et Queue-de-Coton – insistent pour l’aider. Une fois le radeau à l’eau, catastrophe ! Un lien se brise et Pierre manque de tomber. Heureusement, Jérémie Pêche-à-la-Ligne le rattrape in extremis et console sa peine. Après une discussion sur l’importance de demander de l’aide, Pierre décide de rejoindre sa famille. Tous ensemble, ils construisent un nouveau radeau et forment une parfaite équipe !

Notre avis

« Un bateau pour Pierre » va être d’un grand soutien auprès des enfants qui ont du mal à demander de l’aide. Pour ceux qui ont tendance à croire que l’entraide consiste à ne pas réussir ce que l’on entreprend. Ils vont comprendre que si l’autonomie met en confiance, réussir à plusieurs permet aussi de partager de bons moments, entre amis ou en famille, autour d’un projet commun.

