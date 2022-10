Béaba : Nouveautés au rayon “Hygiène de bébé”

Béaba, qui prend déjà soin de la peau sensible de nos enfants, a eu envie d’aller encore plus loin en proposant une lessive et un assouplissant à la formulation idéale. Soit, deux nouveaux produits au parfum divin et qui conviendront à toute la famille, on dit OUI !

Béaba a bien compris qu’il était important de prendre soin de la peau des bébés dès leur plus jeune âge. En effet, ils souffrent parfois de rougeurs, d’eczéma ou encore de psoriasis, sans forcément en connaître les raisons. Et bien souvent, sans que les parents ne s’en doutent, cela peut venir des lessives et assouplissants que nous utilisons. Car si nous les tolérons bien en tant qu’adulte, ils peuvent se montrer bien plus irritants sur la peau fragile et réactive de bébé. Il était donc essentiel pour Béaba de proposer deux produits à la composition irréprochable pour laver de linge des tout-petits.

La lessive naturelle sans parfum Béaba



La lessive naturelle proposée par Béaba ne contient aucun parfum pour éviter que cela n’agresse la peau de bébé avec le frottement des vêtements. Elle est 100 % d’origine naturelle, certifiée Ecocert Ecodétergent. Une lessive qui fait ses preuves dès 30° pour l’avoir essayé. Vous l’aurez compris, elle ne renferme aucun produit nocif, elle est donc sans allergène, sans substance pétrochimique, sans conservateur de synthèse et bien sûr sans parabène. Et elle est fabriquée en France. Pour info, il existe aussi une lessive à la délicieuse odeur de Fleurs de pommier à la formulation identique. Son conditionnement d’un litre permet à peu près 16 lavages.

Assouplissant Fleurs de pommier 1L Béaba



L’assouplissant Fleurs de pommier sent divinement bon. Sa composition est tout à fait semblable à la lessive, respectueuse de la peau sensible de bébé. Une odeur naturelle de propre se dégage du linge durant plusieurs jours. C’est très agréable.

Quand les dinosaures s’invitent sur les langes Béaba

Il y a de nouveaux arrivants chez Béaba côté hygiène pour bébé. Et il s’agit des… dinosaures ! La marque propose un lot de 3 langes sur la thématique des dinosaures dans la collection « Jurassic ». Et ils sont adorables ! On retrouve donc 2 langes unis couleur vert et vert d’eau. Ainsi qu’un blanc décoré d’adorables dinosaures. Et la bonne nouvelle, c’est que Béaba propose d’autres thématiques pour ses langes : hérisson, canard, chien, etc.

La marque Béaba possède l’essentiel pour l’arrivée de bébé, dans toutes les catégories : repas, sortie, hygiène, jeux, etc. Et même de belles idées de cadeaux à faire aux nouveau-nés avec quelques best-sellers : le robot cuiseur Babycook, l’écoute bébé ZEN Premium, le préparateur de biberon, le transat Up&Down que l’on ne présente plus, etc.

N’hésitez pas à vous rendre sur la boutique officielle pour découvrir l’étendue des produits proposés par Béaba.