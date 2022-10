Ne chatouille pas l’éléphant ! Sinon il va barrir… est un nouvel album adorable et amusant, de la collection Je touche, j’écoute, des éditions Usborne, paru en août 2022. Un livre adapté aux tout-jeunes lecteurs, qui vont pouvoir écouter les cris des animaux, tout en touchant et appuyant sur différentes matières.

Dès la couverture, les enfants peuvent s’amuser à faire le contraire de ce qui est recommandé ! En effet, ils vont rapidement chatouiller l’éléphant, pour savoir ce qui va se produire. En touchant la zone avec une matière toute douce, l’animal va se mettre à barrir. Un effet immédiat qui amusera les tout-petits. La couverture ajourée, invite les enfants à redécouvrir l’éléphant, dans une autre scène, sur la première double page. Là encore, il faut chatouiller le pachyderme pour entendre son cri. La page ajourée, invite à découvrir la suite et l’animal qui peut se cacher derrière. Ainsi, la double page suivante présente un gnou.

Le livre est beau, attrayant et bien construit, il est coloré, solide et travaillé. En effet, les pages cartonnées sont très solides et permettent des effets avec des pages ajourées, qui attirent toujours, pour connaître la suite. Les matières à toucher sont différentes, mais toutes douces, très agréables pour les tout-petits qui vont adorer faire des chatouilles. La puce sonore ainsi activée, lorsque l’on touche les matières, un cri résonne, amusant les enfants. Enfin, le texte est court, simple et répétitif, adapté aux jeunes lecteurs qui vont pouvoir découvrir quelques animaux sauvages, tout comme leur cri. Une belle découverte sensorielle, amusante et attrayante, tout en enrichissant son vocabulaire. Le graphisme est rond, doux, coloré et joyeux, assez simple et efficace.

Ne chatouille pas l’éléphant ! Sinon il va barrir… est un nouvel album de la collection Je touche, j’écoute, des éditions Usborne. Un ouvrage complet et plaisant à découvrir, pour les enfants qui vont s’amuser à chatouiller des animaux, pour découvrir leur cri, avec l’aide de puces sonores.

Lien Amazon