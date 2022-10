La maison Rochas a imaginé une nouvelle Eau de Rochas nommée « L’escapade », une parenthèse olfactive à la douceur incroyable. Une fragrance qui rappelle de délicieux moments passés à lézarder cet été au cœur d’un environnement propice à la détente.

Eau de Rochas : A la découverte de « L’escapade »

Vous me croirez si je vous dis que cela fait des années que je souhaite m’offrir une Eau de Rochas sans jamais franchir le cap ? Je dois dire qu’il existe tellement de déclinaisons que je n’ai jamais trop su faire de choix. Alors quand la marque m’a proposé de découvrir cette édition limitée « L’escapade » j’étais plus que pressée. Et j’avais hâte de vous la décrire précisément pour que vous puissiez vous projeter à votre tour.

L’Eau de Rochas « L’escapade » m’évoque tout un tas de choses. D’abord des souvenirs, ceux passés au bord de l’eau cet été, un peu comme une parenthèse insouciante. À l’image même de l’esthétique de la bouteille, avec cette charmante femme prenant le soleil, allongée sur une serviette. Et ses notes de tête très fruitées y sont pour beaucoup (agrumes, litchi, mangue) puisqu’elles lui confèrent un côté frais et pétillant. « L’escapade » n’est pas seulement un parfum estival, il a aussi ce côté réconfortant qui me donne envie de le porter en octobre. Tout cela grâce à cette odeur de propre (fleur d’oranger, pivoine) qui s’en dégage et qui comme une caresse m’apporte une sensation de bien-être, de légèreté. Enfin, à l’égale de sa couleur dominante le rose, la framboise apporte ce petit côté sophistiqué au tout.

L’iconique Eau de Rochas ne cesse de se métamorphoser répondant ainsi aux goûts de chacune d’entre nous. Vous l’aurez compris, j’ai été conquise par cette nouvelle eau de toilette. Je n’hésiterais plus à me rendre en parfumerie pour découvrir les futures senteurs de la grande maison Rochas.