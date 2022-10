Mon ami Pierrot – Ed. Glénat

Mon ami Pierrot est un nouvel ouvrage de Jim Bishop, paru aux éditions Glénat, en septembre 2022. Un roman graphique bouleversant, un conte prodigieux et fort, qui parle de magie, d’amour, de liberté, de devoirs, d’espoir, de rencontres, d’aventures, de destin, de passion, de rêve, d’émancipation…

Il a tout vu, l’amour est comme les saisons. De l’arrivée de printemps dans lequel naît le bourgeon, de la chaleur de l’amour qui, en été, brûle, puis les fleurs qui se fanent, et enfin l’hiver. Il a tout vu, et de cette histoire il en est le spectateur actif, l’acteur actif. Le premier et le second rôle, il est tout en même temps. Il est aveugle de ses mots, qui sont invisibles et pourtant qui existent dans sa tête. Les mots sont comme une flamme dansante, ils prennent forme puis déforment celui ou celle qui les a entendus. Les mots frappent comme ils guérissent, ils sont les formules magiques de son quotidien. Aussi un « je t’aime » peut rendre la vie plus belle, mais aussi, à l’inverse, faire s’effondrer tout un monde. Il a tout vu, et il nous voit, notre cœur, notre âme, il les aime… Ailleurs, une femme danse devant des spectateurs, parmi lesquelles une jeune femme captivée.

Le récit est étrange et captivant, porté par une relation amoureuse magique, toxique, une envie de liberté, de découvrir le monde, de faire ses propres choix. Une jeune fille issue de la noblesse, est promise à un bel avenir, tout tracé, aux côtés du fils du comte de l’Eau. Mais, Cléa espère autre chose de sa vie, elle veut être libre et ne pas attendre que l’on décide des choses à sa place. Un saltimbanque va la troubler, elle va le suivre au cœur d’une mystérieuse forêt magique. De son côté, Berthier, le fils du comte, veut à tout prix retrouver Cléa, pour lui offrir un avenir radieux.

La bande dessinée est dense et riche, mais elle se lit facilement, tellement elle est captivante. Les rêves, les doutes, les espoirs, l’amour sont au cœur de ce conte bouleversant, qui parle aussi de sacrifice, de pardon, de confiance, de liberté, d’émancipation. Le récit est bien structuré et découpé, pour suivre l’aventure de Cléa, d’un côté et la quête de Berthier, de l’autre. Le dessin est plaisant, un brin manga, avec un trait dynamique, des personnages expressifs et une mise en couleur captivante.

Mon ami Pierrot est un roman graphique captivant, de Jim Bishop, paru aux éditions Glénat. Un bel album dense et riche, qui présente un conte prodigieux, un monde onirique, magique, qui parle d’amour, de relation, de confiance, de liberté, d’émancipation, de rêve…

