Coucou les poux ! – Ed. Flammarion

C’est dans la collection Petit Castor, des éditions Flammarion, que l’on retrouve Lina, héroïne de Barroux, dans Coucou les poux !, paru en septembre 2022. Un livre souple, avec une histoire pour les tout-petits, amusante et pétillante, tout comme l’héroïne.

Lina a eu un chat, il s’appelait Robert. Il était mignon et adorable. La petite fille a aussi eu un poisson rouge, et même plusieurs. Elle a également eu une poule, un hamster, une tortue, un lapin… On peut dire que la petite fille a eu beaucoup d’animaux. Mais aujourd’hui Lina a des poux ! Oui, oui, plein de petites bêtes qui sautent sur sa tête. Sa maman lui a expliqué que les poux ne peuvent pas être considérés comme des animaux de compagnie ! Lina, elle, les aime bien, et les emmène partout avec elle. Ils vont ensemble au cinéma, en vacances à la mer, sur le bord de plage…

Le récit est amusant, avec cette petite fille, narratrice, qui explique aux jeunes lecteurs sa vie avec ses amis les poux ! Même si sa maman ne semble pas aussi ravie et du même avis. Elle est enchantée d’avoir de nouveaux animaux de compagnie, qu’elle peut emporter partout avec elle ! Aussi, ils semblent partager plein de bons moments, mais il y a malgré tout un fait indéniable et irritant. Les poux sa gratte ! Le texte est rythmé, amusant, court et adapté aux enfants, qui pourront aussi se reconnaître dans l’espièglerie de la jeune héroïne. La chute est bien trouvée et amusante, les parents seront d’ailleurs assez d’accord ! Le dessin est tout aussi simple qu’efficace, avec des personnages expressifs et un univers coloré.

Coucou les poux ! est un petit livre souple de la collection Petit Castor, des éditions Flammarion. Un livre amusant, plein de surprise, avec une héroïne bien coquine, qui semble adorer les animaux de compagnie, notamment les poux, qui ne le sont pas vraiment, au regard de maman !

